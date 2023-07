Jorge Sampaoli se encuentra nuevamente en el ojo del huracán. Esto porque se reveló que su preparador físico, Pablo Hernández, golpeó al delantero Pedro. Agresión que se registró tras el triunfo por 2-1 ante Atlético Mineiro.

Lo que comenzó como rumores de pasillo finalmente fue confirmado por el delantero que sufrió con los golpes de puño del integrante del cuerpo técnico. Hecho que se provocó por la actitud del futbolista en el banco de suplentes. Por lo que el agredido se refirió al episodio a través de sus redes sociales.

“Podría estar aquí hablando de los pocos minutos recibidos en los últimos partidos, pero lo que pasó hoy fue más grave. Cobardemente, sin motivo e inexplicablemente, fui atacado, golpeado en la cara, por Pablo Hernández, miembro del cuerpo técnico de Sampaoli“, partió expresando el delantero de 26 años.

El ex Fiorentina agregó más detalles por lo ocurrido y se indicó que realizará la denuncia en la policía de Brasil. Además presentará acciones legales contra su agresor. “La cobardía física se antepuso a la cobardía psicológica que he sufrido en las últimas semanas. Alguien que se cree con derecho a agredir a otro no merece el respeto de nadie. He pasado por muchas pruebas aquí en Flamengo, pero nada se compara con la cobardía sufrida hoy. Que Dios perdone a una persona que, en pleno 2023, piense que la agresión física puede solucionar cualquier problema“, puntualizó Pedro.

Los compañeros de Pedro en el Flamengo han dado un ultimátum a la directiva del club. Según Globoesporte no volverán a entrenar hasta que el PF sea sacado de su cargo en el cuerpo técnico de Sampaoli. Decisión que se informará en las próximas horas.

En tanto, Pedro Guilherme Abreu dos Santos ha recibido el apoyo en su cuenta de Instagram. Inclusive Arturo Vidal, que se fue peleado con el DT argentino, lo respaldó ante la fuerte denuncia. “Estamos juntos hermano“, agregó el ahora jugador del Athletico Paranaense y que por los malos tratos de Sampaoli dejó Flamengo.