Raúl Ruidíaz, conocido por todos los hinchas peruanos como “La Pulga”, es un delantero ahora mismo en condición libre, de gran trayectoria, con pasos destacados por clubes como Universitario de Deportes y Seattle Sounders de la MLS. La gran novedad sobre su presente profesional, parece estar cercano al puerto nacional, para vestir la camiseta del Sport Boys, te contamos lo que se sabe.

¿Cuál es la actualidad de Raúl Ruidíaz?

El periodista deportivo, Alonso El Inca, de DirecTV y Area Sports Network en los Estados Unidos. Destacó en su cuenta de Twitter, que el jugador nacional estará siendo presentado pronto en el Callao: “Raúl Ruidiaz. Ya está casi todo para que el delantero peruano se vista de rosado. Sport Boys de la Liga 1”. Con esto se alertó al público por completo.

Raúl Ruidíaz en Estados Unidos. (Foto: Seattle Sounders).

Este hecho parece que se activó por un tercero, cuenta Gustavo Peralta: “La Caja Rosada, que son los mismos de la Caja Crema, ha dicho públicamente que pueden traer a Ruidíaz a Boys. Lo último que estuve averiguando ante rumores… puedo decir que desde la administración de Boys es falso. Si debo entender, que la Caja Rosada sigue insistiendo porque se pueda concretar esto, no sé si en las próximas horas, pero ahora es falso”.

Lo mencionado, fue explicado en el programa de L1 MAX, donde mencionó el periodista deportivo, que ahora mismo es falsa la posibilidad de tener al atacante en el primer equipo del Callao. Para ir un poco más allá, se pudo conocer la voz de quien toma las decisiones dentro del primer campeón. Ante tanto comentario donde Sport Boys y Raúl Ruidíaz son los protagonistas.

¿Raúl Ruidíaz jugará en Sport Boys?

Adrián Alcócer, administrador del club, confirmó que el delantero no llegará al equipo rosado. Según sus declaraciones, hay factores deportivos y económicos que no encajan, y el club prefiere no sobre endeudarse. Aunque en días recientes hubo rumores y especulaciones sobre un posible fichaje, con menciones de un grupo inversor dispuesto a financiar su llegada.

¿Qué dice el Sport Boys sobre Raúl Ruidíaz?

La administración ha descartado oficialmente esta posibilidad por ahora. Así se pone fin a la novela sobre su incorporación al Sport Boys para la temporada 2025. Lo cual termina siendo algo totalmente contrario a lo que menciona el periodista peruano en los Estados Unidos. Quien conoce bastante del día a día de los nuestros en la Major League Soccer.

Raúl Ruidíaz jugando en la MLS. (Foto: MLS Español).

¿Qué dicen desde el entorno del jugador?

Por ahora hay completo silencio al respecto, aunque en días previos hubo rumores y especulaciones sobre una posible llegada de Raúl Ruidíaz al Callao, parece ser que con esta declaración del administrador de Sport Boys, se le pone fin a la novela. Como podemos entender, la inversión de tener esta temporada, no encaja con la situación actual del club. Es cuestión de esperar un poco más para saber más detalles.

