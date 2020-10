Técnico de Millonarios femenino se excusó por su show en el Clásico capitalino

Millonarios femenino y Santa Fe femenino disputaron un apasionante partido que terminó a favor del equipo Rojo tras vencer por 3-2. Sin embargo, el buen fútbol y las ganas de las chicas no bastó para estar por encima de dos situaciones que generaron polémica en las redes sociales.

La primera, y más evidente, fue el estado de la cancha en el que se jugó el partido. Los dos equipos disputaron el encuentro en Mosquera, Cundinamarca, en un escenario bastante criticado por las condiciones del cesped. Luego, estuvo el bochornoso show del ténico de Millonarios femenino simulando un golpe por parte de una jugadora de Santa Fe.

El DT Carlos Gómez se hizo tendencia en las redes y fue cuestionado por intentar disuadir al árbitro de que una jugadora del equip rival lo había agredido con el balón. El hecho fue cuestionado fuertemente en Twitter que el video de la acción fue replicado en distintos portales informativos de Colombia.

Ante la difusión que tuvo este acontecimiento, Gómez decidió hacerse cargo de su reacción y pidió disculpas por lo ocurrido. Sin excusarse por su conducta, explicó que fue una "reacción absurda, boba y de partido... Me equivoqué feo, me merezco todo el 'palo' que me están dando". Así lo aseguró en un video publicado por la cuenta de Millonarios femenino en Twitter.

Las palabras del DT Carlos Gómez por la polémica que generó con la simulación de un golpe:

Palabras del profesor Carlos Gómez sobre lo ocurrido en los últimos minutos del partido. pic.twitter.com/n3XiczIf6D — Millonarios FC Femenino (@MFCFem) October 22, 2020

