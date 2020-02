Arrancó muy movida la semana para Barcelona. La Cadena SER filtró documentos donde el club había contratado a la empresa I3 Venture para desprestigiar a terceros en benificio de Josep Maria Bartomeu, presidente del Barça. Uno de los más perjudicados habría sido Lionel Messi con estas cuentas trolls.

Si las aguas ya estaban movidas en Cataluña por la pelea pública de Lionel Messi con Éric Abidal, secretario técnico de la institución azulgrana, esto transformó el mar en un tsunami.

Según informaron desde TNT Sports este miércoles, el Diez y capitán argentino analizaría jugar en el fútbol argentino para responderle a Bartomeu.

Así lo informó el periodista Hernán Castillo, quien hasta reveló que un excompañero de la Selección Argentina está en conversaciones con él desde hace varios meses.

"Maxi Rodríguez está hablando hace más de dos meses con Messi de este tema. Viene de arrastre y han pasado cosas en el medio. Dijo que 'Barcelona es mi casa' pero entre líneas han pasado cosas, que fue todo este escándalo de los trolls atacándolo incluso a él", empezó.

Después, agregó: "Vamos a darle un chirlo' (refiriéndose a lo que piensa Messi). Un chirlo es 'me voy un rato' porque él quiere vivir ahí donde vive. No quiere venir a vivir a Argentina. Un chirlo sería: 'Me voy un rato a jugar a Argentina'. Esto le ha dolido mucho, es durmiendo con el enemigo... que se entere que su presidente tiene gente en redes atacándolo a él para que no se cree más de lo que se tiene que creer es una traición. Él como contestación, algo que ya había empezado, 'aceleremos esto'".

Sin dudas, aunque sean seis meses, ver a Messi en el fútbol argentino sería un hito histórico.

+ El video:

#CNNDeportes | �� @HernanSCastillo: "Maxi Rodríguez está hablando hace dos meses con Lionel Messi" �� pic.twitter.com/2fL3xZ80XK — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) February 19, 2020

