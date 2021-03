La mejor clase de yoga por Eduardo Luis: "Hagan de cuenta que Teo no les cae gordo"

La historia con Teófilo Gutiérrez es de amor y odio a la vez. Luego de su infantil expulsión contra Atlético Nacional, el '29' del Junior se reivindicó con un partidazo ante Caracas FC en la Fase 2 de la Copa Libertadores. Anotó gol y terminó como la gran figura del equipo Tiburón para la clasificación a la siguiente fase de repechaje.

Tras su partido, al ídolo del Junior le cayeron muchos elogios. Contra los venezolanos, 'Don Teo' se dedicó a jugar fútbol y dio cátedra de toda su experiencia y jerarquía cuando hace sentir su presencia en el terreno de juego. El primero en reconocer su gran labor fue el narrador de Win Sports, Eduardo Luis López. Le dedicó una videocolumna en su canal de YouTube.

Fue allí donde le dedicó un capítulo especial a Teófilo Gutiérrez y nos regaló una perla de esas que solo se encuentran en internet. El relator retomó el discurso de enfocarse en el nivel deportivo del nacido en La Chinita. Por eso, propuso un ejercicio mental y metió un clip hermoso.

"Ejercicio mental: olviden que Teo les cae gordo, por favor. Hagan de cuenta. No piensen que ese muchacho les cae mal. No piensen que él se equivoca, que es imprudente, que es provocador. No piensen eso. Ahora piensen en Teo jugando fútbol... ¡¿Qué se les viene a la cabeza"