El enojo de Gallardo en plena conferencia de prensa: "¿No tenés otra pregunta, en serio?"

Este viernes, Marcelo Gallardo se presentó en conferencia de prensa en la previa del Superclásico del próximo domingo entre River y Boca en la Bombonera.

Sin embargo, el ánimo del entrenador millonario no fue la mejor y menos cuando le preguntaron por unas ofertas del pasado.

Precisamente, a Gallardo lo consultaron por una supuesta oferta del Barcelona, que habría llegado después de la final perdida contra Flamengo en 2019. "No estoy para contestar cosas en las cuales no estoy pensando. Tengo un partido importante el domingo como para pensar en lo que pasó hace no sé cuánto tiempo atrás", respondió.

Igualmente, el periodista no se quedó atrás y también le preguntó por un contacto de Arabia Saudita, que habría llegado en los últimos días.

Ahí no se contuvo Gallardo: "¿No tenés otra pregunta para hacer, en serio?". Sobre la marcha, el periodista le preguntó qué le diría a los hinchas antes del Superclásico y tampoco lo perdonó: "No fuiste muy lúcido con la otra pregunta".

No te perdona una el Muñeco.

