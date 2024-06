La dureza del divorcio no acaba con el amor que durante más de 20 años conformó una de las sociedad más extraordinarias de la historia de este deporte. Barcelona y Lionel Messi vuelven a unirse en los mensajes que el conjunto culé decida al jugador de la selección argentina por su cumpleaños número 37. La Albiceleste, Inter Miami y otros se sumarán pronto. ¿Y París Saint Germain?

“Te deseamos un feliz cumpleaños…Hoy es el cumpleaños de Lionel Messi”, dictan las redes sociales del conjunto culé a la hora de recordar un nuevo aniversario del mejor jugador de su historia. Primero aparece un video con el primer tanto de La Pulga con la camiseta del Barcelona y ante Albacete con aquella vaselina que empezaba una era dorada. El segundo posteo, un cuadro de Leo dibujado por el artista Wallis Archie.

¿Y Paris Saint Germain? Pues como mínimo hasta el medio día europeo no se dan ningún tipo de mensaje o recuerdos del equipo de la capital francesa a Lionel Andrés Messi por su cumpleaños. Mientras tanto La Pulga espera por una Copa América donde Chile y Perú suponen sus próximos objetivos luego de derrotar a Canadá por la primera jornada de la fase de grupos en Atlanta. ¿Por qué no hay festejos al rosarino desde PSG? Viejas palabras podrían dar la clave.

“Fueron dos años (en París) en los que no era feliz, no disfrutaba, y eso afectaba mi vida y a mi familia, me perdía mucho de la vida de mis hijos en el cole….Fui el único jugador que no obtuvo reconocimiento entre los 25 jugadores (del plantel de la Albiceleste) por la Copa del Mundo”, declaraciones del argentino que no olvidemos encontraron respuesta por parte de Nasser Al-Khelaifi asegurando que el crack de Rosario no respetaba a la entidad gala. Veremos si en unas horas hay paz en este sentido.

Messi festeja en Estados Unidos ahora mismo. Acompañado de todos sus compañeros en la selección Argentina, de su esposa Antonella, sus hijos y otros miembros de su familia como padres o germanos, Lionel Andrés llega a los 37 veranos en sus piernas con el objetivo de que tal y como ocurriese en Brasil 2021, el título de Copa América viaje a Buenos Aires para un nuevo festejo.

Los números de Messi en su paso por PSG

No se cumplieron los objetivos de ambas partes. Ni Messi encontró la paz deseada tras su traumática salida del Barcelona ni PSG consiguió esa Champions tan ansiada por Qatar. Junto al tridente con Neymar o Kylian Mbappé, la Pulga firmó un total de 32 goles, 34 asistencias, 75 partidos y un total de tres títulos locales.

Como Messi, otros crack que nacieron un 24 de junio

No solo La Pulga se encuentra de fiesta en este sentido. Surgen otros nombres de figuras como Juan Roman Riquelme. También el de multicampeones como David Alaba de Real Madrid o el delantero uruguayo del Liverpool Darwin Núñez. Diego Alves, mítico portero para penaltis de Brasil, Valencia o Flamengo, también de festejos.