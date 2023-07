Como se sabe, la rivalidad entre Argentina y Brasil es una de las más acérrimas del fútbol. Por lo tanto, no sorprende a nadie que ante un evento como el que se vivió en la Final de la Copa del Mundo de Qatar 2022, hinchas y jugadores de la Verdeamarela hayan preferido un triunfo de la Selección de Francia, algo que, finalmente, no sucedió y que, supuestamente, Casemiro ni siquiera vio.

Por lo menos así lo contó el volante del Manchester United en una entrevista que le otorgó a la revista Placar. La desazón por la derrota con Croacia fue tan grande que se inclinó por desconectarse: “No, no lo vi y, francamente, después de nuestra derrota, creo que no vi fútbol durante un mes y no encendí la televisión. Fue muy doloroso“.

No obstante, Casemiro reveló su buena relación con Lisandro Martínez, compañero suyo en el elenco británico, por lo que, en cierto punto, se alegró por la consagración de la Selección Argentina en Qatar 2022: ”Uno de mis mejores amigos, Licha, ganó el torneo. Lo felicito con todo respeto y aprecio. Si hay alguien digno de mis amigos, es Lisandro”.

Por otro lado, el brasileño, en el mismo contacto mediático, también expuso su admiración por Lionel Messi: “No pude ver jugar a Maradona o Pelé, pero disfruté viendo a los tres mejores jugadores de mi generación: Messi, Cristiano y Neymar. Quien ama el fútbol amará a Messi. Fue un placer jugar contra él. Es alguien que no necesita más comentarios”.

Casemiro enfrentará a Argentina en noviembre del 2023

Casemiro volverá a enfrentarse a la Selección Argentina en noviembre de este año. Será por la cuarta jornada de las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En este caso, el elenco brasileño (aún conducido por el entrenador interino Fernando Diniz) jugará como local.