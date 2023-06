El binomio conformado por Ángel Di María y Lionel Messi pasó a ser, sin dudas, uno de los más emblemáticos en la historia de la Selección Argentina. Juntos ganaron la Medalla de Oro de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Copa de Campeones de la UEFA – Conmebol 2022 y, la más importante hasta el momento, la Copa del Mundo de la FIFA de Qatar.

Además, como si lo descrito anteriormente fuera poco, por fuera de lo que a su sociedad en el combinado albiceleste se supone, Fideo recibió a Leo a mediados del 2021 en Francia y compartieron aquella temporada en el París Saint-Germain, proceso en el que obtuvieron el título de la Ligue 1 (le sacaron 15 puntos de ventaja al segundo Olympique de Marsella).

Semejantes momentos vividos con Lionel Messi, para Ángel Di María tienen un valor sumamente especial. Así lo dejó ver con su respuesta en la entrevista que le brindó al programa Llave a la Eternidad, material dedicado a los futbolistas campeones del mundo con la Selección Argentina en la competencia que se desenvolvió entre noviembre y diciembre del año pasado en Qatar.

”Es el mejor de la historia. Lo mejor que me pudo pasar en mi carrera es haber podido jugar con él en la Selección y en el club cuando tuvimos la posibilidad de jugar un año. En el PSG yo no jugaba porque sabía que si venía yo no iba a jugar, pero yo se lo he dicho a mi mujer, se lo he dicho a Lea (por Paredes) en su momento: ‘viene Leo y yo no juego”’, confesó el delantero nacido en Rosario Central sobre su amigo.

Para cerrar, Di María amplió su relato respecto a los meses que convivió con Messi en el PSG: ”Estar con él un año, entrenar con él, verlo todos los días… Hacerle asados. Era lo mejor que me podía pasar. Todo eso era para mí era lo más importante”.