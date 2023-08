El duelo de ida de octavos de final de Copa Libertadores entre Fluminense y Argentinos Juniors dejó una imagen que aún conmociona. Esa noche en La Paternal, Luciano Sánchez sufrió una gravísima fractura a raíz de una patada de Marcelo.

El defensor del club cariocacon pasado en Real Madrid pisó la pierna del argentino y le provocó una luxación completa de su rodilla izquierda. Es por eso que el jugador del Bicho estará fuera de las canchas al menos por los siguientes 10 meses.

“Hoy me ha tocado vivir un momento muy difícil dentro del campo. Sin querer he lesionado a un compañero de profesión. Quiero desearte la mejor recuperación posible, Luciano Sánchez. ¡Toda la fuerza del mundo!“, fue el tweet que lanzó el brasileño tras el sensible momento.

LA SANCIÓN A MARCELO POR LA PATADA A SÁNCHEZ

Aunque para el Flu la roja que recibió el lateral esa noche fue excesiva, Conmebol mantuvo la decisión arbitral y sumó castigo. Este jueves se publicó la sanción definitiva para Marcelo, que consta de 3 fechas de suspensión en la Copa Libertadores y una multa de 6 mil dólares.

De esta manera, tras haber estado ausente en la vuelta ante Argentinos Juniors, el exMerengue se perderá los dos duelos de cuartos de final. Fluminense espera en esa instancia por Flamengo u Olimpia y es por eso que recién regresaría a la competencia para un hipotético cruce de semifinales.