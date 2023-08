Lucas Paquetá se convierte en el fichaje prioridad de Manchester City para la parte final de este mercado. Pep Guardiola quiere reforzar el mediocampo con la zurda del jugador brasileño, pero West Ham no da el brazo a torcer y no quiere perderlo. Los Citizens ya realizaron una millonaria oferta de nueve cifras, aunque no es suficiente.

Los Hammers ya perdieron recientemente a Declan Rice, quien fue transferido a Arsenal en una cifra récord de 116.6 millones de euros. La idea del equipo de David Moyes es no desprenderse de más figuras, pero los del Etihad están forzando para llevarse a Paquetá.

En las últimas horas, Fabrizio Romano reveló que hubo una primera oferta de Manchester City por Lucas Paquetá por una cifra de 81 millones de euros, la cual fue rechazada. Ahora, el periodista Santi Aouna (FootMercato) reveló un segundo ofrecimiento de los Skyblues por 101 millones de euros (88 millones de libras esterlinas).

West Ham, sin embargo, rechazó esta segunda propuesta por Paquetá, ya que piden por su salida un total de 110 millones de euros (alrededor de 95 millones de libras esterlinas). Pese a estas dos ofertas rechazadas, las charlas entre ambos clubes continuarán en las próximas horas.

Lucas Paquetá, el jugador que Guardiola quiere para mediocampo

La reciente derrota de Manchester City ante Arsenal dejó muy pensativo a Pep Guardiola, que quiere más fichajes para terminar de definir la plantilla para la temporada.

El mediocampo no ofrece demasiadas opciones firmes, en caso de que haya alguna baja. Rodri, Mateo Kovacic (reciente fichaje), Bernardo Silva y Kevin de Bruyne son fijas, pero luego no hay otros mediocampistas como relevo, salvo Kalvin Phillips, Máximo Perrone y Cole Palmer, estos dos últimos, juveniles. Por eso, se busca la opción de Paquetá.

¿Cuáles son los fichajes de Manchester City en este mercado?

Manchester City, hasta el momento, anunció los fichajes de Josko Gvardiol (RB Leipzig) y Mateo Kovacic (Chelsea). Además, regresó Joao Cancelo (Bayern Múnich) de su préstamo. Y James McAtee (juvenil del club, 20 años) firmó su primer contrato profesional.

¿Qué jugadores se han ido esta temporada?

Los Skyblues, en tanto, se desprendieron de dos figuras importantes como Riyad Mahrez (Al-Ahli) e Ilkay Gündogan (FC Barcelona). También se fueron Yangel Herrera (Girona), Nahuel Bustos (Talleres), Issa Kaboré (Luton), Josh Wilson-Esbrand (Stade Reims) y Benjamin Mendy (FC Lorient).

¿Cuándo se juega el próximo partido de Manchester City?

Manchester City, tras perder la Community Shield, debuta en una nueva temporada de la Premier League. Juega este viernes 11 de agosto en el Turf Moor ante Burnley.

La formación de Manchester City versus Burnley

Para el debut en la Premier League, Pep Guardiola haría algún cambio con respecto al equipo que perdió la Community Shield ante Arsenal. Así, Ederson; Walker, Stones, Dias, Akanji; Kovacic, Rodri, De Bruyne; Bernardo, Haaland y Grealish sería la formación para enfrentar a Burnley.