Olimpia logró la hazaña en los octavos de final de la Copa Libertadores y eliminó a Flamengo, el actual campeón del torneo. El cuadro paraguayo venció por 3-1 en duelo de vuelta y se quedó con la llave por 3-2.

Una noche inolvidable y que tuvo como condimento especial un video motivacional que realizó el cuerpo técnico de Francisco Arce. Registro que contó con una particular frase de Jorge Sampaoli y que marcó al plantel del ‘Decano’.

En el video de 161 segundos aparecen varios registros de medios brasileños dando por hecho que Flamengo se quedaba con la llave y hasta ganaba su cuarta Copa Libertadores. Pero el que más llamó la atención fue por los dichos de Sampaoli.

“Estoy confiado en que Flamengo podrá llegar a disputar la final en el Maracaná”, aseguró el entrenador argentino de 63 años. Palabras que sirvieron para animar a Olimpia, quien se borró de la cancha al ‘Mengao’ y ahora se enfrentará a Fluminense en los cuartos de final de la Libertadores.

La noche de furia de Sampaoli

La derrota del Flamengo ante Olimpia quedará marcada como una de las peores noches de Jorge Sampaoli. El entrenador, fiel a su estilo, se mostró más que activo al borde de la cancha. Pero ante tanto reclamo contra el arbitraje, terminó viendo la roja cuando recién iniciaba el segundo tiempo.

Inclusive ofreció piñas contra parte del cuerpo técnico de Olimpia. “Dale, dale eh. Ahora te voy a buscar. No te pases de vivo. Conmigo no te pases de vivo“, amenazó el casildense. Pero esto no fue todo ya que según cuenta Globoesporte, Sampaoli no tuvo una muy amigable estadía en Paraguay. El medio brasileño indicó que al entrenador se le vio solo en la concentración y hasta comió alejado del plantel y de su cuerpo técnico. Inclusive bajó en solitario al bar del hotel para ver los partidos de la Libertadores y Sudamericana.

Cabe consignar que Flamengo ya retornó a Brasil y ya prepara el duelo del próximo domingo contra Sao Paulo. Además por precaución del cuerpo técnico y jugadores se dobló la seguridad en el Ninho do Urubu. Encuentro en el que podría ser crucial para Sampaoli. Aunque todavía descartan una salida del argentino ya que el ‘Mengao’ debería pagar una cifra cercana a los dos millones de euros por su despido.