Este miércoles 12 de junio de 2024 se han confirmado los horarios para los 16avos de la Copa Sudamericana para los equipos ecuatorianos, Barcelona SC, Liga de Quito, Independiente del Valle y Universidad Católica. Ecuador tiene a sus 4 representantes en esta instancia buscando un lugar en los octavos de final.

Después de terminada la Copa América 2024, finalmente volverá la Copa Sudamericana. Las idas se jugarán la semana del 16 de julio al 18 de julio. Barcelona SC jugará el 16 de julio a las 19H30 contra Red Bull Bragantino. También el 16 de julio a las 17H00 (EC) Universidad Católica enfrentará a Libertad de Paraguay.

La serie más atractiva de estos 16avos de final de la Copa Sudamericana la protagonizan Independiente del Valle y Boca Juniors. La ida se jugará el 17 de julio a las 19H30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Ambos campeones de este torneo buscan un lugar en octavos, donde ya espera Cruzeiro.

Finalmente, el último ecuatoriano en jugar la ida de los 16avos de la Copa Sudamericana será Liga de Quito, que estará enfrentando el 18 de julio a Always Ready en el estadio Rodrigo Paz Delgado. Los ecuatorianos defienden el título que obtuvieron en el 2023.

Así es el cuadro final de la Copa Sudamericana 2024. (Foto: @Sudamericana)

Las vueltas se jugarán así: 23 de julio a las 19H30 Red Bull Bragantino vs Barcelona SC, 24 de julio a las 17H00 Universidad Católica vs Libertad en el Atahualpa. Boca Juniors vs Independiente del Valle 19H30 (EC) el 24 de julio, mientras que Liga de Quito va a la altura de Bolivia el 25 de julio para medir a Always Ready.

Ecuador ha ganado las últimas dos Copas Sudamericanas

El fútbol ecuatoriano ha encontrado en la Copa Sudamericana su ‘torneo’, puesto que, en los últimos 2 años los campeones fueron equipos de la LigaPro. En 2022 Independiente del Valle venció a Sao Paulo, mientras que en 2023 Liga de Quito hizo lo propio ante Fortaleza.

Liga de Quito defiende el título en la Copa Sudamericana

Tras conseguir la gloria en el 2023, ahora a Liga de Quito le toca nuevamente busca el título de campeón en este torneo, debido a que, se quedó eliminado de la Copa Libertadores. El club vuelve a que es su mejor copa con la intención de hacer historia y conseguir la tercera para sus vitrinas y siendo el equipo ecuatoriano más ganador de este trofeo, superando a Independiente del Valle que tiene 2.