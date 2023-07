La guerra, como muchos dijeron en la previa, parece que ya empezó a dejar consecuencias al respecto. Corinthians tenía la opción de vivir tranquilo su estadía en Perú, hasta el momento todo va así, pero podría cambiar de forma drástica si no se dan las garantías.

CORINTHIANS NO SE QUIERE PRESENTAR AL PARTIDO:

Mediante su cuenta de Twitter, ESPN Brasil explicó la posición por parte del conjunto paulista. El equipo está pendiente del minuto a minuto, todo lo que pase de cara al duelo de esta noche: “Corinthians recibe alerta de seguridad y considera no ir al estadio para el partido de la Sudamericana en Perú”.

Para después, explayar en su nota informativa, todos los detalles al respecto: “El Corinthians teme por su seguridad horas antes del partido de vuelta de los playoffs de la CONMEBOL Sul-Americana contra Universitario en Lima, Perú. Tras alertar a las autoridades locales, el club considera no acudir al campo, según el reporte de ESPN”.

Estas recomendaciones parten desde el estado central en Perú: “En Perú, la delegación alvinegra recibió instrucciones de la policía local de acudir al Estadio Monumental de la “U” en un autobús de la corporación, por motivos de seguridad. Las autoridades temen lapidaciones y ataques de los hinchas de Universitario”.

La idea matriz de la seguridad estatal va por este lado, hay un sistema de prevención que se debe llevar a cabo: “La intención es que el Corinthians entre desapercibido al estadio. El vehículo en cuestión solo tiene la identificación “Policía” en su carrocería”.

Ahora, si esto no sale bien, y no existen las garantías del caso, solo tomarán la decisión de no salir rumbo al Estadio Monumental: “Al recibir la orientación, el club brasileño comenzó a temer por la seguridad de sus atletas y comisión. Ante el clima tenso, las próximas horas serán decisivas para que el club decida si sale o no al campo”.

PODRÍA SUSPENDERSE EL UNIVERSITARIO VS. CORINTHIANS:

¿Se jugará el partido entre Universitario de Deportes y Corinthians? Queda esperar un poco para dar mayores certezas: “Timão viajó con sus propios guardias de seguridad y, como es habitual, habrá policía local acompañando a la delegación. Sin embargo, según las autoridades, el personal puede ser insuficiente, de ahí la sugerencia de utilizar un autobús oficial de la policía de Lima”.