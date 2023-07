A sus 33 años el delantero venezolano Salomón Rondón disfruta de su primer título con River Plate mientras los rumores sobre su posible salida rumbo a España acaparan buena parte de la prensa local. Esto dicen por LaLiga a Bolavip sobre un hipotético regreso del atacante de Martín Demichelis rumbo al viejo continente.

Granada, Deportivo Alavés y Osasuna fueron algunos de los posibles destinos nombrados por la prensa (la información parte de Matías Medina y Ángel García) alrededor de un futbolista que llegó a River con el pase en su poder, que cayó en la carrera por la titularidad ante nombres como Lucas Beltrán o Miguel Ángel Borja y que acumula 3 goles en 18 presentaciones. ¿Contrato? Hasta el 2025.

Lo primero que puede confirmar Bolavip es que el nombre del venezolano llegó a España. Si bien no nombran nunca a River Plate como quien propone dicha hipotética operación que termina con Rondón lejos del Monumental, la realidad es que el ex Málaga, Newcastle, UD Las Palmas, Rubín Kazán, Zenit o Everton entre otros, empieza a ser ofrecido en el viejo continente.

Ofrecido a Osasuna

Tal y como confirman a Bolavip las fuentes consultadas, los servicios de Rondón fueron propuestos al equipo de Pamplona. La dirección deportiva del conjunto rojillo recibió su hoja de vida (como ocurre con muchos jugadores por estas fechas), de cara a potenciar una plantilla que viene de ser finalista de la Copa del Rey y que espera por el TAS para saber si juega o no la UEFA Conference League en unas semanas.

A día de hoy Osasuna no se plantea su incorporación. ¿Motivos? Entienden las fuentes consultadas que su sueldo no encaja con los presupuestos de la entidad, que sino sale ninguno de los tres delanteros con contrato en vigor (Kike García, Chimy Ávila y Ante Budimir) no se estudiarán fichajes en dicha zona del campo y que no es una prioridad de cara al mercado de Osasuna. Confirman a Bolavip que si se busca un lateral izquierdo, un extremo y un futbolista de perfil ofensivo que no tiene por qué ser un ‘9’ de área puro.

¿Cambiaría algo la Conference League?

Recordemos que Osasuna ya se encuentra en manos del TAS desde el pasado viernes de cara a luchar por su participación en el tercer torneo de clubes de la UEFA. De momento Nyon no permite al club ser elegible por los hechos relacionados con su ex directiva en una causa por intento de amaño donde el propio equipo ha sido exonerado por el Tribunal Supremo en una serie de hechos que ya han sido explicados en Bolavip. Si hay Conference League en Pamplona ¿Cambia algo en relación con Rondón?

En caso de que Osasuna pudiese finalmente participar en dicho certamen, podría hacerlo únicamente desde el playoff rumbo a la fase de grupos. Los premios de UEFA por la mencionada fase llegan hasta los 700.000 euros, cifras muy cortas pensando en incorporaciones hasta final de temporada e igualmente en el coste de fichar futbolistas que repetimos no sean prioridad. Las fuentes consultadas aseguran a Bolavip que ver a Salomón Rondón en el Estadio de El Sadar de momento no entra en los planes. Deportivo Alavés o UD Las Palmas, tema aparte.