Mientras Santiago Beltrán gana 44.300 dólares en River, el salario de Weimar Asprilla en Santa Fe

Conoce cuál es el salario de Weimar Asprilla en Santa Fe comparado con el sueldo de Santiago Beltrán en River Plate.

Terminaron siendo dos de los grandes protagonistas de la historia. River Plate perdió con Independiente Santa Fe y quedó eliminado de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 tras una definición por penaltis que tuvo 22 cobros, así que no hubo un mejor momento de comparar los salarios de los arqueros Santiago Beltrán y Weimar Asprilla.

Con la lesión de Andrés Mosquera Marmolejo, desgarro muscular en el recto femoral derecho, Asprilla tuvo que ser el arquero titular en la serie de Santa Fe vs. River Plate, y no solo respondió de gran manera bajo los tres palos, también cobró el penal decisivo.

La historia de Santiago Beltrán tuvo otro final… El arquero argentino estaba siendo la gran figura de la definición por penaltis al atajar tres cobros, pero cuando le tocó el turno de patear, su disparo fue tan desviado que la pelota todavía no ha caído. Es un decir… Ahora, la pregunta era: ¿Quién tiene un salario más alto?

La diferencia de salarios entre Santiago Beltrán y Weimar Asprilla que sorprende

Santiago Beltrán y Weimar Asprilla. (Foto: X / River y Santa Fe)

La diferencia no sería tan grande. Mientras el portal ‘Salary Report’ le reporta un salario anual a Santiago Beltrán de 38.002 euros, unos 44.300 dólares, la inteligencia artificial ‘Gemini’ estima que Weimar Asprilla gana al año entre $36.000 y $55.000 dólares en Independiente Santa Fe.

¿Quién vale más en el mercado, Santiago Beltrán o Weimar Asprilla?

El portal experto ‘Transfermarkt’ dictó sentencia. A Santiago Beltran lo tienen avaluado en 9 millones de euros, 8.8 millones más que Weimar Asprilla, ya que al arquero de Santa Fe le dan un valor de 200.000 euros.

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