Pese a ganarle a River en octavos de Copa Sudamericana, Conmebol sancionará a Santa Fe

Conoce el motivo por el que Conmebol sancionará a Independiente Santa Fe tras eliminar a River Plate de la Copa Sudamericana.

El último clasificado a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 no podía llegar de otra manera… A pesar de que Independiente Santa Fe logró la épica y eliminó a River Plate jugando en condición de visitante y por penales, apareció el motivo por el cual Conmebol sancionará al equipo colombiano.

¿Es grave? Santa Fe saltó a la cancha del estadio Más Monumental con la serie empatada 0-0 y con el mal sabor de boca porque en el partido de ida mereció ser el equipo ganador. Y las cosas no empezaron nada bien, porque el partido de vuelta se puso 1-0 en contra.

Sebastián Driussi abrió el marcador al minuto 7 del segundo tiempo, pero Facundo Fagúndez empató el partido con un penal a 10 minutos del final del tiempo reglamentario. Había que empezar a cuidar el empate contra River Plate y Christian Mafla no dudó en hacer una falta que terminó con tarjeta amarilla. El Comité Disciplinario de la Conmebol tenía el argumento para sancionar.

La sanción de Conmebol a Santa Fe tras eliminar a River en Copa Sudamericana

Mafla fue amonestado vs. River. (Foto: Getty)

“Las amonestaciones (Tarjeta Amarilla) comportarán igualmente una sanción pecuniaria“, dice el numeral 3.8.2 del Manuel de Clubes Conmebol Sudamericana 2026. Por este motivo, Independiente Santa Fe será sancionado con una mutla de 500 dólares debido a que uno de sus jugadores recibió tarjeta amarilla durante la victoria 7-8 por penales contra River Plate.

Santa Fe le pagará a Conmebol la sanción contra River de esta manera

Lo que hacen normalmente entes como la FIFA y la Conmebol es que descuentan las multas por sanciones de los premios que les dan a las selecciones y los equipos. Esto quiere decir que a Santa Fe le descontarían 500 dólares del premio de 700.000 dólares que recibió por clasificar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026.

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