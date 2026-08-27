El apodo que Hugo Rodallega le puso a River tras eliminarlo con Santa Fe de la Copa Sudamericana

Conoce el apodo que Hugo Rodallega le puso a River Plate tras la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de Copa Sudamericana.

¿Se burló o les dio el debido respeto? Hugo Rodallega no tuvo un gran nivel en la serie que Independiente Santa Fe le ganó a River Plate en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, pero eso no impidió que diera de qué hablar con un apodo al equipo argentino tras el gran batacazo.

Rodallega venía de obtener 6.6 puntos, según la aplicación ‘Be Soccer’, en el empate 0-0 del partido de ida contra River y en la vuelta no mejoró mucho el rendimiento. El puntaje fue 6.8, no pateó el penalti que Santa Fe tuvo en el tiempo reglamentario y pidió el cambio al minuto 42 del segundo tiempo por una molestia muscular

Independiente Santa Fe venció 7-8 en penaltis a River Plate y una de las voces más esperadas era la del capitán del equipo colombiano. Hugo Rodallega no solo le dio gran importancia a la épica victoria en el estadio Más Monumental, de Buenos Aires, también bautizó al equipo ‘Millonario’.

El apodo de Hugo Rodallega le puso a River tras eliminarlo con Santa Fe

Rodallega en Copa Sudamericana. (Foto: Getty Images)

“Esto es un logro muy importante porque, independientemente de lo que ya haya hecho durante 22 años de carrera, creo que lo que estamos haciendo con este grupo es histórico. Hoy (26 de agosto) por primera vez se le gana a River Plate y es algo que va a quedar escrito en la historia. Hemos hecho un esfuerzo gigante y hoy creo que Dios nos premia con escribir historia y decir que vencimos a un gigante del mundo“, señaló Rodallega luego de la clasificación de Santa Fe a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Los próximos partidos de River Plate e Independiente Santa Fe

Luego del batacazo ‘Monumental’ ambos equipos volverán a jugar por el rentado local. Mientras Independiente Santa Fe visita a Junior de Barranquilla este sábado 29 de agosto a las 6:30 P.M. (hora colombiana) por la octava fecha de la Liga Colombiana II-2026, River Plate también jugará de visita contra Banfield el domingo 30 del mismo mes a las 15:00 ARG por la séptima jornada del Torneo Clausura de Argentina.

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