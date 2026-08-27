Señalan que Liga de Quito alineó indebidamente a un jugador contra Aucas en Copa Ecuador ¿qué hay de cierto?

En una Copa Ecuador que ya tiene reclamos de alineación indebida y de eliminación administrativa, en redes circula que Liga de Quito también cometió una falta.

Si algo ha tenido la Copa Ecuador este año son algunas polémicas por infracciones y desconocimiento del reglamento, ahora en cuartos de final del torneo vuelven a haber rumores, esta vez por un jugador de Liga de Quito.

Kevin Velasco tuvo su debut en Liga de Quito en Copa Ecuador sin embargo los hinchas rivales empezaron a señalar que el volante arrancó el año jugando en Mushuc Runa.

Rápidamente el reclamo quedó sin sustento ya que si bien es cierto que el futbolista cambió de equipo en julio, en las rondas anteriores no fue convocado por Mushuc Runa.

Liga de Quito podrá tener a sus nuevos refuerzos que ya jugaron en otros equipos recién en una hipotética final. El único futbolista marginado es Frangoy Zambrano, quién jugó 16vos de final con Libertad de Loja.

Marcelo Weigandt, Lucas Rodríguez sí podrán jugar en la siguiente ronda si la FEF permite las habilitaciones. En LigaPro estarían habilitados para el siguiente partido liguero.

Los dos reclamos en la Copa Ecuador 2026

Liga de Portoviejo reclamó alineación indebida de Erick Mendoza, lo que terminó en eliminación de Barcelona, mientras que Juventud Italiana reclamó contra Delfín el juego con roles de pagos pendientes de presentar.

Publicidad

Kevin Velasco – Liga de Quito. Foto: LDU.

En resumen