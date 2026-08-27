Óscar Córdoba señaló al culpable de la derrota de River Plate con Santa Fe que nadie tenía

¡Nadie lo tenía en el radar! Óscar Córdoba señaló a un responsable de la caída de River Plate frente a Santa Fe en Copa Sudamericana. Entérate qué dijo.

Luego de una definición por penales que tuvo 22 cobros, una de las voces autorizadas para hablar del tema fue la leyenda de Boca Juniors, Óscar Córdoba. El exarquero señaló a uno de los culpables de la derrota de River Plate con Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 que nadie tenía.

River Plate, con dos opciones claras y cinco tiros al arco durante el primer tiempo, pecó por falta de efectividad y, a pesar de que se puso arriba en el marcador con un gol de Sebastián Driussi, dejó que Santa Fe le empatara el partido. El clasificado a cuartos de final se definió por penales.

Santiago Beltrán empezaba a dar atajadas agigantadas para ser la figura del partido, había atajado tres cobros, pero la tanda de penales se alargó tanto que hasta los arqueros tuvieron que cobrar. El portero de River llegó mal parado al cobro y mandó la pelota a las nubes. Ahí apareció uno de los culpables que señaló Óscar Córdoba.

Córdoba señaló a uno de los grandes culpables de la caída de River con Santa Fe

Córdoba y jugadores de River Plate. (Foto: Getty Images)

Córdoba, quien supo ganar seis títulos con Boca Juniors, analizó la derrota de River Plate 7-8 con Independiente Santa Fe por penales y señaló el estado del terreno de juego como uno de los culpables de la caída diciendo en el programa F90, de ESPN Colombia, que “siento que en este momento (el estadio) Monumental no está en las perfectas condiciones. Me preguntas: ¿Cancha perfecta? No estaba perfecta. Para mí la cancha no estaba en las mejores condiciones porque he visto el Monumental en mejores condiciones“.

¿Cuántas victorias tuvo Óscar Córdoba con Boca Juniors contra River Plate?

Según la página web ‘Historia de Boca’, Óscar Córdoba enfrentó con Boca Juniors a River Plate en diez partidos y registró un saldo de tres victorias, cuatro empates y tres derrotas con once goles recibidos.

Publicidad

Encuesta¿A quén señaló Córdoba como uno de los culpables de la derrota de River Plate con Santa Fe? ¿A quén señaló Córdoba como uno de los culpables de la derrota de River Plate con Santa Fe? YA VOTARON 0 PERSONAS

En resumen