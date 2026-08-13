¡No lo quiere nadie! Revelan la gigante cantidad de equipos que han rechazado a Kendry Páez

La gigante cantidad de equipos que rechazaron a Kendry Páez, en medio de su continuidad en River Plate.

Kendry Páez vive un momento de mucha incertidumbre para su carrera, puesto que, el ecuatoriano no entra en planes de River Plate y ahora tampoco encuentra un equipo para seguir jugando. Esto, mientras los días avanzan y el mercado se cierra en Europa.

De acuerdo a la información de Mr.OFFSIDER, a Kendry Páez lo han rechazado ya más de 20 equipos con los que Chelsea viene conversando para encontrarle un lugar. El futbolista no puede ser ubicado y el casi no haber jugado en el Mundial tampoco lo ayuda.

Los motivos para rechazar a Kendry Páez

La gran razón que estaría pesando para rechazar a Kendry Páez es que el jugador ecuatoriano tiene un importante historial de polémicas fuera de la cancha, según Mr.OFF. Por lo cual, eso está complicando que al ecuatoriano le puedan encontrar un nuevo club.

Kendry Páez no encuentra nuevo equipo. (Foto: GettyImages)

El futbolista tiene un largo contrato con Chelsea, por lo cual, el club también quiere recuperar su inversión (más de 20 millones) y han decidido seguirlo prestando. Se espera que hayan novedades con el jugador hasta final del mercado de fichajes.

Los equipos para los que suena Kendry Páez

De momento, Kendry Páez viene sonando para clubes como Trabzonspor y también el Mechelen de Bélgica. Son los dos clubes más opcionados a llegar a un préstamo para fichar al ecuatoriano.

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¿Hasta cuándo tiene contrato Kendry Páez?

Kendry firmó con Chelsea un contrato hasta la temporada 2033, por lo cual, si el ecuatoriano quiere salir de esta espiral de malos resultados necesita primero ganarse la regularidad en un equipo para que Chelsea lo vuelta a tomar en cuenta o para que lo vendan y “comenzar de 0”.

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