River Plate cae eliminado de la Sudamericana y Kendry Páez manda viral mensaje

Kendry Páez sigue siendo jugador de River Plate, y tras la eliminación de su club en Copa Sudamericana envió viral mensaje.

Kendry Páez vuelve a ser noticia por motivos incorrectos, y es que el volante ecuatoriano colgó un ya viral mensaje luego de la eliminación de River Plate en Copa Sudamericana. Se dio cuenta de su error y lo borró pero ya el mensaje estaba en todas las redes.

Tras la eliminación de River Plate por penales contra Independiente Santa Fe, Kendry Páez subió a sus historias un emoji sonríendo. Muchos lo interpretaron como una burla del ecuatoriano hacia el DT ‘Chacho’ Coudet.

El DT decidió no contar más con Kendry Páez, pese a que el préstamo inicialmente era hasta diciembre, y el volante parece no estar contento con la decisión.

Mientras tanto, el Chelsea trabaja contra el tiempo para encontrarle nuevo club al Seleccionado de Ecuador. México podría ser su destino más probable ya que en Europa fue rechazado y en la Liga MX el mercado sigue abierto una semana más.

Desde que fue fichado por el Chelsea, Kendry Páez ha tenido irregulares rendimientos tanto en Independiente del Valle, el Racing de Francia y ahora en River Plate.

¿Cuánto pagó el Chelsea por Kendry Páez?

La cifra final que Independiente del Valle recibió por el mediocampista de 16 años fue de 18,4 millones de euros, esto por el 80% de los derechos deportivos de Kendry Páez.

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Kendry Páez vía Instagram. Foto: Kendry Páez.

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En resumen