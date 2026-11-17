La cuenta regresiva para la final de la Copa Sudamericana 2026 empezó a sonar cada vez más fuerte, y en vísperas de palpitar lo que será el partido entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, Óscar Córdoba alzó una voz autorizada y se acordó de River Plate con un palito de por medio.

“Muy motivado. Primero porque en un principio se le pegó muy duro a Montero. No soy empresario de Montero, que todo el mundo tenga claro eso, pero siempre supe que iba a ser un arquero que se iba adaptar rápidamente a Boca”, empezó diciendo Córdoba cuando en el programa ESPN F90 Colombia le preguntaron cómo estaba viviendo la final de la Copa Sudamericana 2026.

No solo habló de Álvaro Montero, Óscar Córdoba también afirmó que “me preocupaba Villa, pero el ‘Vasco’ (Rodolfo Arruabarrena) lo ha sabido llevar en su tiempo, en su momento. Es un jugador fundamental porque marcó justo en un partido que se necesitaba confianza. Él venía corriendo y corriendo, pero no siendo fijo”. ¿Faltaba algo más? Sí, el palito a River Plate.

Córdoba se acordó de River antes de la final Boca vs. Atlético Mineiro

Córdoba cuando jugaba en Boca. (Foto: Getty)

“Teniendo esos dos jugadores (Montero y Sebastián Villa) con plena confianza, y un Paredes que se ha encargado de manejar la mitad de la cancha, créeme que veo un Boca 70 a 30 (en favoritismo). Me tocó verlo jugar contra River, River no tenía nada, pero vi cómo los tres de la mitad de la cancha se empoderaron y cómo recuperan la pelota en gavilla, como hienas. Entonces, acorralan al jugador que tiene la pelota y ya tienen claro en qué momento ir a presionar a esa que está de espaldas. Si se deja engolosinar, se los comen, pero perfectamente. El tema es cuando te tocan de primera y te salen de la presión, pero siento que este Mineiro vine flaqueando y no encontrando ese fútbol que le puede hacer daño a Boca“, analizó Córdoba.

El DT de Mineiro calentó la final contra Boca con estas palabras

Lejos de sentir presión de cara al partido del próximo sábado 21 de noviembre a las 19:30 (hora de Argentina), Eduardo Domínguez, DT de Atlético Mineiro, le puso picante a la final contra Boca Juniors diciendo que “si ustedes piensan que nosotros tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegaron, Boca hace 18 años que no gana una final internacional, 18… ¿Quién tiene más presión?”.

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