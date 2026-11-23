¿Quién gana el duelo de billeteras? Descubre la diferencia entre el sueldo de Tomás Cuello en Mineiro y lo que gana Sebastián Villa en Boca.

La final de la Copa Sudamericana 2026 tuvo como gran figura a Sebastián Villa, así que no hubo un mejor momento para comparar el salario del extremo de Boca Juniors con el jugador más destacado del equipo rival. Ese fue Tomás Cuello en Atlético Mineiro.

Villa se había ido hace tres años de Boca y ese fue el mismo periodo de tiempo que pasó el equipo ‘Xeneize’ sin ganar títulos. ¿Casualidad o causalidad? El jugador colombiano regresó en julio de 2026 y terminó siendo fundamental en el título de la Copa Sudamericana 2026 con cuatro asistencias y un gol en la competición.

Poco se pudo destacar del funcionamiento del Atlético Mineiro en la derrota 2-0 con Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana 2026. Uno de los que daba respiro al nerviosismo del equipo fue Tomás Cuello. Al extremo argentino, de 26 años, le tuvieron que hacer cuatro faltas para intentar pararlo y dio muestras del por qué tiene un salario millonario.

La diferencia de salarios entre Tomás Cuello y Sebastián Villa

Cuello y Villa tras la final de la Sudamericana. (Foto: Getty)

El portal experto ‘Salary Report’ dictó sentencia. Mientras Cuello gana $817.440 dólares al año en Mineiro, el salario que le reportan a Villa es de $626.704 dólares anuales en Boca.

¿Quién vale más en el mercado, Sebastián Villa o Tomás Cuello?

Aquí la diferencia también es a favor del extremo argentino. El portal ‘Transfermakt’ tiene a Sebastián Villa avaluado en seis millones de euros y a Tomás Cuello le da una valoración de ocho millones de euros.

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