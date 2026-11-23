El apodo que Riquelme ya le puso a Sebastián Villa y que ahora recuerdan todos tras ganar la Copa Sudamericana.

Sebastián Villa fue la gran figura de Boca Juniors en la final de la Copa Sudamericana. El extremo colombiano fue clave en varias jugadas para que el equipo argentino sume su tercer título de Sudamericana y ahora muchos se acuerdan del apodo que Riquelme le puso.

Cuando más dudas estaban sobre Sebastián Villa y su nivel, Riquelme salió a defenderlo a comienzos de noviembre, por lo cual, le puso un importante apodo. En ese momento, el directivo lo llamó: “El mejor jugador del fútbol argentino”, en diálogo con TyC Sports.

En la final ante Mineiro, Villa dejó muy claro que era uno de los mejores jugadores de Argentina y del continente. Jugó una final muy desequilibrante, donde incluso puso la asistencia de para el segundo gol que terminó liquidando el partido.

Por otro lado, Villa correspondió al cariño que le ha mostrado Riquelme y ayer reveló cuánto quiere al presidente de Boca. “Riquelme es mi papá. Él me quiere mucho, y yo lo quiero mucho a él“, comentó el jugador en Radio La Red, tras este gran momento que vive.

Sebastián Villa ganó la Copa Sudamericana con Boca. (Foto: GettyImages)

Boca Juniors vive el mejor momento de su temporada y ahora va camino a seguir peleando por 3 títulos más antes de finalizar el 2026. Al club también le viene muy bien el nivel que ha mostrado Sebastián Villa en este momento y lo necesitan así hasta final de año.

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Los números de Sebastián Villa en esta temporada

En esa temporada con los colores de Boca Juniors, Sebastián Villa ha jugado un total de 26 partidos entre todas las competencias. El extremo marcó 2 goles y dio 9 asistencias. Suma ya en cancha poco más de 1.400 minutos se espera que pueda tener minutos y ser titular en este final de año.

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