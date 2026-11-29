Conoce el dinero ganó Palmeiras por ser campeón de la Copa Libertadores 2026 frente a lo que recibió Boca por ganar la Copa Sudamericana.

Hay nuevos reyes en Sudamérica… Palmeiras salió campeón de la Copa Libertadores 2026 luego de vencer a Estudiantes de la Plata, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que ganó por ganar la final con los millones de dólares que recibió Boca Juniors tras quedarse con la Copa Sudamericana.

¡La diferencia es grande! Boca no pasó mayores apuros para vencer 2-0 a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana 2026. Con goles de Santiago Ascacibar y Miguel Merentiel, el equipo Xeneize recibió un premio de 10 millones de dólares solo por ganar el encuentro del 21 de noviembre. El total de premios que se llevó en la competición fue superior.

Palmeiras tuvo que pasar mayores apuros y le ganó 1-0 a Estudiantes de la Plata con gol de Ramón Sosa al minuto 7 del segundo tiempo. El ‘Verdão’ no solo llegó al cuarto título de Copa Libertadores, también se llevó un millonario premio que… ¿Supera lo que recibió Boca Juniors?

La gran diferencia de premios entre Boca y Palemeiras por ser campeones

Leandro Paredes y Alexander Barboza. (Foto: Getty)

La diferencia es de 15 millones de dólares. Mientras Boca ganó 10 millones por ganar la final de la Copa Sudamericana, Palmeiras recibió un cheque de 25 millones de dólares por ganarle a Estudiantes el partido por el título de la Copa Libertadores 2026.

Todo el dinero que recibieron Boca Juniors y Palmeiras en la Copa Sudamericana y Copa Libertadores

No solo fue el cheque por ganar la final de la competición. En total, Boca Juniors se llevó un total de 13.350.000 dólares por todos los premios que acumuló en la Copa Sudamericana 2026. ¿Y Palmeiras? El equipo brasileño se llevó un total de 34.2 millones por lo hecho en la Copa Libertadores.

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