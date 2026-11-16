Conoce los detalles de la promesa de Sebastián Villa a Álvaro Montero para ganar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Los colombianos volvieron a dar de qué hablar en un partido de Boca Juniors. El equipo Xeneize clásificó a la final de la Copa Argentina tras ganarle a Banfield y no solo Sebastián Villa y Álvaro Montero fueron las figuras, también se reveló la promesa que el extremo le hizo al arquero para la final de la Copa Sudamericana 2026.

El primero en entrar en escena fue Montero con un atajada de película a un remate de Tomás Adoryán que iba al ángulo. El arquero de la Selección Colombia sigue en gran nivel y, de cara a la final de la Copa Sudamericana contra Atlético Mineiro, reveló la promesa que le hizo Villa.

Un golazo con la de él, enganche y remate cruzado desde la zona izquierda, y una asistencia a Leandro Lozano hicieron que Sebastián Villa fuera la figura de la victoria 3-0 de Boca Juniors contra Banfield en la semifinal de la Copa Argentina 2026. El extremo le cumplió la promesa que le viene haciendo a Álvaro Montero. ¿Repetirá contra Atlético Mineiro?

La promesa de Sebastián Villa a Álvaro Montero para el partido vs. Mineiro

Montero y Villa en Boca. (Foto: Getty)

Luego de la clasificación a la final de la Copa Argentina 2026, Montero reveló que Villa le está cumpliendo lo que le está prometiendo. “Gol y asistencia. Sí, siempre. Lo hablamos mucho”, complementó el extremo y el arquero le puso presión para la final de la Copa Sudamericana 2026: “Ojala que sea así todos los partidos. Le voy a exigir”.

La primera publicación de Boca Juniors en la semana previa a la final de la Copa Sudamericana 2026

Cuando el reloj marque que son las 19:30 (hora argentina) del sábado 21 de noviembre, iniciará la final de la Copa Sudamericana 2026 Atlético Mineiro vs. Boca Juniors y el equipo ‘Xeneize’ empezó a palpitar el partido publicando que “desde la Boca hasta Barranquilla. ¡Que se prepare Colombia! Llega el movimiento popular más grande del mundo!”.

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𝐃𝐞𝐬𝐝𝐞 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐜𝐚 𝐡𝐚𝐬𝐭𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐫𝐚𝐧𝐪𝐮𝐢𝐥𝐥𝐚.



¡Que se prepare Colombia! Llega el movimiento popular más grande del mundo. 💙💛💙 pic.twitter.com/AXzHbj6CsV — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) November 16, 2026

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