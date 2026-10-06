Cristiano Ronaldo anunció que será sancionado en la Selección de Portugal: Suspensión y multa

Conoce los detalles del anuncio de Cristiano Ronaldo sobre su sanción y la suspensión y multa que recibirá en la Selección de Portugal.

El otro lado de la historia ya se reveló. Cristiano Ronaldo contó por qué decidió abandonar la concentración de la Selección de Portugal en plena Liga de Naciones, anticipó que lo van a sancionar y ya se conoció qué dice el reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF): Suspensión y multa.

“Si me encuentro bien físicamente, jugando para mi club, ojalá que con goles, después de cumplir cualquier suspensión que se me imponga, estaré disponible, como siempre lo he estado hasta hoy, para competir y ganar por nuestra Selección Nacional”, anunció Cristiano en su cuenta de Instagram.

Según el puntó 2 del artículo 160 del reglamento disciplinario de la Federación Portuguesa de Fútbol, al ser constatado que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal ya le pueden poner una suspensión preventiva mientras se resuelve el proceso disciplinario que se le llevara a cabo.

La suspensión que recibiría Cristiano Ronaldo en la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo en la Liga de Naciones. (Foto: Getty)

La Federación Portuguesa de Fútbol estabalece en su reglamento disciplinario que un jugador puede ser inhabilitado de uno a seis meses por abandonar la concentración de la selección sin justificación alguna como lo hizo Cristiano el 30 de septiembre de 2026. Y ese no sería todo el castigo.

La multa que Cristiano Ronaldo recibiría por abandonar a la Selección de Portugal

Además de una suspensión por un tiempo determinado, Cristiano Ronaldo también recibirá una multa por parte de la FPF que oscila entre 500 y 1.000 euros, según establece el artículo 160 del reglamento de la Federación Portuguesa de Fútbol.

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