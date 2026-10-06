¡Confesión imperdible! Neymar reconoció lo que Messi fue capaz de hacer en Cristiano Ronaldo: “Te ha disfrutado”. ¡Entérate de sus palabras!

Llegó el día cero para despedir a Lionel Messi de la Selección Argentina y uno de sus mejores amigos en el fútbol no dudó en pronunciarse. Neymar publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que terminó revelando lo que Leo fue capaz de hacer en Cristiano Ronaldo.

Argentina perdió 1-0 con España la final del Mundial 2026 y Messi se tomó unos días para comunicar la decisión que había tomado después de esta derrota. “Me voy con la tranquilidad y el orgullo de haberles regalado, juntos con mis compañeros, momentos soñados. Fue una locura haberlo vivido con ustedes. ¡Los quiero! Gracias Dios por hacerme argentino”, publicó el ’10’ argentino el 31 de agosto.

¿Alguien que ame más el fútbol que Cristiano Ronaldo jugando con 41 años y más de 970 goles? Pocos, así que fue inevitable que se incluyera en el emotivo mensaje que Neymar publicó por el último partido de Leo Messi en la Selección Argentina.

Neymar reconoció lo que Messi fue capaz de hacer en Cristiano Ronaldo

Neymar, Messi y Cristiano Ronaldo. (Foto: Getty)

“Quien ama el fútbol te ha disfrutado a lo largo de estos años… Hoy (6 de octubre) es tu último partido con la camiseta de tu selección, de tu país, y espero que disfrutes cada segundo, que todos los homenajes de hoy te hagan feliz.

No es solo Argentina la que te agradece; el mundo te agradece por todo lo que has hecho por el fútbol. Gracias por hacerme amar aún más el fútbol; fue un honor haber jugado contra ti y, más aún, haber hecho historia a tu lado. Gracias”, publicó Neymar en Instagram.

Post de Neymar por Messi. (Foto: IG / neymarjr)

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