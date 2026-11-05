El delantero anunció en sus redes sociales que no jugará más en Portugal. Cristiano Ronaldo se despide tras más de 20 años en la Selecao.

A solamente unas horas de que Jorge Jesus confirme la lista de convocados para las últimas jornadas de la UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal. El delantero de 41 años no volverá a disputar partidos oficiales con un combinado que ha defendido desde el mes de agosto del año 2003. Se termina una era en el fútbol europeo.

Por medio de sus redes sociales, Cristiano Ronaldo anunció que no volverá a disputar minutos oficiales con Portugal. Hablamos del capitán con mayor cantidad de presencias en el equipo luso. También del máximo anotador en la historia del país y del gran símbolo que fue vital para conseguir los únicos 3 títulos que ha ganado la Federación desde su irrupción en el fútbol de élite. Veremos qué clase de partidos de despedida se proponen para la figura del delantero del Al-Nassr en los meses que vienen.

“A los portugueses: ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman solo con la cabeza, sino también con el corazón”, empezaba el comunicado del delantero.

Todo se da después de semanas llenas de polémica gracias a sus choques con Jorge Jesus y el presidente de la Federación. Todo ocurrió durante la concentración del equipo en Suecia y a la espera de un partido frente a Dinamarca donde Cristiano Ronaldo no disputó minutos oficiales a pesar de las supuestas promesas del cuerpo técnico. No volveremos a ver al goleador ponerse la camiseta con la cual conquistó Europa gracias a los títulos de UEFA Nations League y Eurocopa de Naciones del año 2016.

“A lo largo de estos años, aprendí cosas muy sencillas. Los goles pasan, los trofeos se quedan en los museos, los récords terminan siendo superados. Pero hay algo que el tiempo nunca logra borrar: el lugar que ocupamos en el corazón de las personas. Si alguna vez os hice felices, si alguna vez un gol mío os llevó a abrazar a alguien, a olvidar una preocupación…”, más extractos del sentido comunicado de CR7 alrededor del final de su carrera en el equipo nacional. Tras 234 partidos y 146 goles, Portugal buscará un nuevo 7.

Publicidad

Jugar con hijo, sueño pendiente de CR7

La expectativa en Portugal alrededor del futuro de Cristiano Ronaldo se palpaba por todo lo alto. Todo ello mientras su hijo es llamado para defender los intereses de la sub-17 de dicho país. Muchos soñaban con que se diese el segundo precedente de padre e hijo compitiendo de manera oficial en el panorama de selecciones.

Cristiano Ronaldo ha reconocido en infinidad de ocasiones que le hubiera gustado jugar algún partido profesional con su hijo antes del retiro. Hay que devolvernos hasta el 24 de abril de 1996 para encontrar un escenario similar al que en Portugal soñaban. En aquella ocasión, un partido entre Islandia y Estonia reunió sobre el césped a Arnór y Eiður Guðjohnsen. Para las nuevas generaciones el primero será prácticamente desconocido, pero se trataba hasta entonces del mayor representante de la selección de la isla del norte del continente europeo.

La Carta completa de Cristiano Ronaldo

Portugueses, ha llegado el día de devolver la camiseta 7 de la selección de todos nosotros. Nunca me sentí exclusivamente mío, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderlo y llevarlo conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy llegó la hora de entregarla al futuro.

Publicidad

No fue una decisión fácil, porque hay decisiones que no se toman sólo con el cabeza, también se toman con el corazón. Finaliza un viaje que comenzó en agosto de 2003 y cambió mi vida para siempre. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví en la selección, no solo veo partidos, goles, récords o trofeos.

Veo gente, veo inmigrantes que durante 90 minutos sintieron a Portugal un poco más cerca. Veo millones de portugueses que nunca conocí en persona, pero fueron parte de mi vida. Porque al final de todo el fútbol es mucho más grande que un juego. El fútbol es gente. A lo largo de mi carrera en selección, traté de superar mis límites.

Quería ganar, quería ser el mejor, Quería hacer historia. Siempre he sido exigente conmigo mismo, siempre quise más, siempre creí que podíamos llegar más lejos y di todo lo que tenía por esto. Hubo tardes y noches perfectas, hubo victorias que nunca olvidaré, hubo derrotas que aún hoy duelen. Me cuesta recordarlo. Yo también fallé, también sufrí. Hubo momentos en que no pude dale a los portugueses lo que tanto quería, pero nunca me rendí y, sobre todo, todo, nunca dejé de sentirme orgulloso de representar a Portugal.

Publicidad

A lo largo de estos años, aprendí cosas muy simples. Los goles pasan, las copas se quedan en los museos. Los récords terminan batiéndose, pero hay algo que el tiempo nunca puede borrar, el lugar que ocupamos en el corazón de personas. Si alguna vez te hice feliz, si alguna vez un gol mío te hizo abrazar a alguien, olvidar una preocupación, sentir orgullo de nuestro país, todo valió la pena.

Porque ser portugués también es esto. Sufrimos juntos, nos levantamos juntos. Volvemos a creer. Portugal siempre necesitará gente joven que sueñe, de jugadores que nunca se rindan, de nuevas generaciones que crean que es posible llegar adonde nadie ha llegado. Porque un país que sigue creando nuevos héroes es un país que nunca se va a olvidar de tí.

A mis compañeros, les quiero dedicar una palabra especial. Gracias por cada carrera, por cada abrazo, por cada discusión, por cada silencio antes de entrar al campo, por cada victoria la celebramos juntos y por cada derrota que nos hizo más fuertes. Tuve el privilegio de ser tu capitán, pero ningún capitán camina solo y ustedes son parte de mi historia.

Publicidad

A todos los entrenadores, directivos, médicos, fisioterapeutas, utileros, empleados y tanta gente que han trabajado conmigo a lo largo de los años, gracias. Muchos de ustedes nunca han aparecido en fotografías, pero sin ustesdes ninguna de estas fotografías hubiera sido posible. A mi familia, gracias por haber compartido este sueño conmigo.

Gracias por entender las ausencias, los sacrificios y los momentos en los que el equipo tuvo que ocupar un espacio que también pertenecía. Si llegué hasta aquí fue porque siempre estuvimos a cargo. Y a los portugueses, a todos los portugueses repartidos por el mundo, quiero decirles una última cosa: hay un imagen que llevaré siempre conmigo, el momento en que comienza el himno nacional.

Miro a mi alrededor, veo a mis compañeros, veo las gradas, veo niños, madres, padres y abuelos, veo portugueses que vinieron de tan lejos sólo para estar allí. Y durante esos minutos dejamos de ser diferentes. No hay clubes, no hay colores, no hay clases, no hay profesiones, no hay opiniones. Hay solo una pasión.

Publicidad

Portugal: Este es el sentimiento que llevaré conmigo por el resto de tu vida. Hoy termina mi paseo por el campo con selección nacional. Salir levantados, con orgullo por el camino que hice y con el conocimiento de que di todo lo que tenía para Portugal. Pero nunca dejaré de ser uno de ustedes. Seguiré sufriendo, vibrando y celebrando cada victoria portuguesa con ustedes. Pasé mi vida trabajando para ser el mejor jugador del mundo.

Hoy me doy cuenta que la mayor victoria fue haber merecido representar al mejor país del mundo. Gracias por estos 23 años. Gracias por creer en mí. Gracias por permitirme vivir un sueño que empezó cuando yo era apenas un niño en el bosque corriendo detrás una pelota. La camiseta 7 se queda. El orgullo de haberla un vestido será mío para siempre.

Portugal siempre estará en mí. Hasta siempre. Cristiano Ronaldo.

Datos claves

Cristiano Ronaldo anunció su retiro oficial de la Selección de Portugal .

anunció su retiro oficial de la . El atacante cerró su ciclo internacional con 234 partidos y 146 goles .

y . Cristiano Ronaldo defendió la camiseta de Portugal a lo largo de 23 años.