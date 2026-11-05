Mientras Argentina perderá 43 millones por el retiro de Messi, lo que pierde Portugal por Cristiano Ronaldo

Terremoto en las arcas europeas. Descubre la millonaria cifra que perderá Portugal tras el retiro de Cristiano Ronaldo frente a la de Messi.

Una de los mejores eras de la historia del fútbol a nivel de selecciones ha llegado a su fin. Como si el retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina no hubiera sido suficiente, Cristiano Ronaldo confirmó la misma noticia en Portugal, así que no hubo un mejor momento para comparar lo que perderán sus combinados nacionales.

El efecto Messi en la Asociación del Fútbol Argentino no solo se vio en la cancha, fuera del terreno de juego pasaron de tener cinco patrocinadores en 2017 a 115 en 2026. Esto no solo generó un flujo de dinero de 150 millones de dólares, la facturación de la Selección Argentina también tuvo un salto de 85 millones de dólares en la temporada 2016-17 a 208 millones en la 2020-21. El retiro de Leo será un duro golpe.

Durante los 23 años que Cristiano Ronaldo jugó con la Selección de Portugal los ingresos de la Federación Portuguesa de Fútbol pasaron de 47.5 millones a 161 millones de euros, aproximadamente. Desde el jueves 5 de noviembre, el golpe por el retiro de CR7 de su seleccionado se empezara sentir.

Los millones que pierden Argentina y Portugal por los retiros de Messi y CR7

Messi y Cristiano se retiraron de sus selecciones. (Foto: Getty)

Lionel Messi fue el activo comercial de mayor impacto en la historia de la Selección Argentina con un impacto de marca directo estimado de 42 millones de dólares. Con este dato, ‘Gemini’ proyecta que la ‘Albiceleste’ perderá una cifra similar a lo que perdió FC Barcelona con la salida de Leo, unos 43 millones de euros. En el caso de Portugal, la cifra será superior por el retiro de Cristiano Ronaldo, ya que el portal ‘Valora Analitk’ estima una pérdida cercana a los 100 millones de euros, que ingresaban por cuenta de ventas de camisetas, patrocinios y eventos de la selección apalancados por la presencia de CR7.

¿Quién ganó más títulos en su selección, Cristiano Ronaldo o Messi?

La diferencia es de tres títulos. Mientras Cristiano Ronaldo gano tres títulos con Portugal (Eurocopa y dos Nations League), Messi se depidió de la Selección Argentina ganando seis títulos: Un Mundial, 2 Copas América, una Finalissima, una Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos y un Mundial Sub-20.

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