Excéntrico, estrafalario, extravagante. Y, también, ganador. Así podría definirse a Dennis Rodman, sin temor al error. El hoy exjugador profesional de básquet nació en Trenton, Nueva Jersey, en 1961, y se ganó un lugar grande en la historia de la NBA, la liga de básquet más competitiva y marketinera del mundo.

Rodman se destacó como uno de los jugadores más icónicos de la NBA, gracias a su habilidad en la cancha, su personalidad para disputar cada pelota y su estilo de juego único que lo llevó a destacarse como feroz rebotero y defensor.

En la cancha, Rodman se ganó el lugar como su enorme capacidad para recuperar la pelota, en uno y otro aro. Durante su carrera, ganó cinco títulos de la NBA, dos de ellos con los Detroit Pistons y tres con los Chicago Bulls.

También fue seleccionado siete veces para el equipo defensivo de la NBA y dos veces para el equipo All-Star.

Tan fascinante como excéntrico:

Fuera de la cancha, Rodman se ganó los flashes dada su personalidad excéntrica y su estilo único.

Se expuso tanto que hasta se dudó de su reputación como jugador. Los diferentes looks a lo largo de su carrera, incluyendo cabello rubio platinado, cabello rojo brillante y cabello verde, mostraban que poco le importaba el “que dirán”.

Y también es conocido por su amor por los tatuajes y por vestir ropa extravagante y llamativa.

Trilogy, su primer cambio:

La primera modificación que se había realizado en su pelo había sido escribirse una palabra: "Trilogy", en la parte posterior de su cabeza.

El motivo había sido para mostrar que estaba en busca de su tercer título y de forma consecutiva, ya que con los Detroit Pistons ganó las finales de 1989 y 1990, por lo que en la temporada de 1991 buscaría su triplete.

Un arma, cerca del suicidio y volver a nacer:

El 11 de febrero de 1993, se fue hasta el estacionamiento del "The Palace of Auburn Hills", con su camioneta para realizar uno de los actos más horribles: suicidarse con un arma. "Me quedé sosteniendo el arma mientras miraba al estadio. Era algo cobarde, pero no sabía qué hacer, porque realmente no me importaba. Pero encendí la radio y me quedé dormido. Le agradezco a Dios por haberme quedado dormido", explicó.

Ese evento fue un antes y un después en la vida de Rodman, un volver a nacer. Al finalizar esa temporada fichó por un nuevo equipo, los San Antonio Spurs. Lo curioso de su presentación no fue su llegada tardía, sino el nuevo tinte en el pelo con el que se presentaría: rubio y con el estilo de Wesley Snipes en la película “Demolition Man” (“El Demoledor”), junto con Silvester Stallone.

Este fue el comienzo de una nueva etapa para Dennis Rodman. “Teñirme el pelo, vestirme con ropa de mujer… Todo me salió de forma natural. Probablemente fui el único jugador en la historia del deporte que construyó una imagen por sí mismo. Todo era crudo y natural, sin Nike, sin Adidas, sin Converse. Habría sido muy aceptado ahora. No sería tan extravagante ahora como lo era entonces. Sería uno de muchos, así que me gusta haber sido una especie de pionero”, declaró.

Pero no solo era su estilo y magia que se tiraba en el pelo, sino que también se vestía con ropas que eran muy llamativas en aquella época, además de usar aritos en varios sectores de su cara.

Sin dudas fue y seguirá siendo una de las figuras deportivas que menos le importó el comentario y posibles críticas de los demás.

Rodman también ha tenido una vida personal y profesional bastante agitada, incluyendo problemas de adicción, problemas legales y una serie de relaciones tumultuosas.

Sin embargo, a pesar de sus problemas personales, Rodman sigue siendo una figura icónica en el mundo del baloncesto y es reconocido como uno de los jugadores más talentosos e innovadores en la historia de la NBA.

Los looks más llamativos que usó Rodman a lo largo de su carrera:

Pelo rojo y logo de los Chicago Bulls:

Su llegada a los Bulls en 1995 con su nuevo look en el pelo dejó bien en claro lo que iba a buscar a su nuevo equipo. Con esta franquicia consiguió tres títulos: 1996, 1997 y 1998. Rodman dejó Chicago después de la temporada 1997-98, cuando los Bulls comenzaron una reconstrucción masiva de su plantilla. Así comenzaba la era post Michael Jordan.

Yaz:

Además de su paso por el básquet, Rodman cuenta con apariciones en diversas películas y series, una de ellas: "Double Team" (una película de comedia de acción estadounidense de 1997 dirigida por Tsui Hark).

Su pelo con detalles de llamas, unas gafas de sol más que llamativas por su diseño y un top semi transparente, fueron las prendas que uso en algunas escenas y que más de uno se quedó sorprendido por cómo le quedaba.

Sí, acepto:

Usó un vestido de novia para promocionar en un acto público en la Quinta Avenida repleta de paparazzi su autobiografía "As Bad as I Wanna Be", en la que afirmó que era bisexual. Su cabello largo rubio, bien planchado y su vestido todo blanco, provocó que todos los ojos de las personas se enfoquen en él.

Un maestro de la moda:

En una de sus tantas entrevistas que tenía en los programas más famosos y vistos de todo Estados Unidos, fue en una oportunidad al programa de Jay Leno, vestido con un sombrero de plumas rosas, un blazer rosa, una camisa de animal print de leopardo, unos lentes, pantalones de cuero negro y un par de Converse. Las ropas y conjuntos ya eran casi una marca registrada de este famoso jugador de la NBA.

MTV VMA:

En la ceremonia de los MTV VMA de 1995, premios creados en 1984 por el canal de televisión MTV para destacar a los mejores videos musicales del año, Rodman fue vestido con un top, lentes de sol, rapado y teñido de rojo (la oscuridad de la foto parece que es más bordó).

MTV VMA segunda edición:

Al año siguiente volvió a ser invitado a la ceremonia, en esta oportunidad llevó unos pantalones de terciopelo con cordones, una camisa dorada semi transparente (que se la ató en el torso), un cinturón que parece ser de cristal y una cadena con una cruz.

Un pelo como un arcoíris:

Si bien Rodman vistió miles de prendas, pero también tuvo cientos de estilos de colores en el pelo que fueron una marca registrada del jugador de la NBA. Ver ahora a los deportistas hacerse diseños poco comunes en el pelo ya no es tan impacatante como lo fue en su momento.

Y Rodman tuvo unos estilos que serán recordados: todo rojo, de leopardo, naranja con toques violetas, rubio con figuras negras, verde lima, amarillo con rojo y demás de colores y formas que te puedas imaginar. Y si hay una combinación que todavía no usó, es muy probabl que dentro de poco se lo haga.