Un cambio estratégico de la ex FINA para fortalecer sus lazos con los más jóvenes que poco entienden de la sigla anterior.

Al igual que la Federación Internacional de Atletismo que, en 2019, pasó a llamarse World Athletics, ahora, la Federación Internacional de Natación decidió seguirle el camino y cambió su propio nombre: de FINA a World Aquatics.

La decisión de adoptar del nombre World Aquatics (WA) fue confirmado por una votación de las 209 federaciones miembro en un Congreso Extraordinario previo al comienzo del Campeonato Mundial de Pileta Corta en Melbourne. Así, marcaron la culminación de 18 meses de transformación organizacional, en gran parte guiada por un Comité de Reforma luego de recibir distintos informes en los que la FINA fue la FI (por las Federaciones Internacionales -FIs-) con más engagement en Facebook, pero que no logró figurar en el top ten en Instagram ni en Twitter.

Durante este proceso, WA realizó mejoras muy significativas en su gobernanza, incluido el fortalecimiento de la voz de los atletas en la toma de decisiones y la creación de una Unidad de Integridad Acuática independiente. Un cambio sensible que no buscó maquillar sino profundizar ideas y gestiones en tiempos de redes sociales e internet. “Más del 70% de los deportistas con los que hemos hablado ha dicho que le gustaría que cambiáramos el nombre de la FINA. Muchos de ellos no podían decir siquiera qué significaban esas letras”, precisó el kuwaití Husain Al Musallam, presidente de WA desde mediados de 2021.

En este cambio, todas las redes sociales ya cambiaron el nombre de usuario de @fina1908 por @worldaquatics. Sin embargo, la nueva identidad visual se implementará en los primeros eventos deportivos de 2023. Se lanzará un nuevo sitio web junto con el Campeonato Mundial de Natación en Fukuoka previsto para julio 2023, el primer Campeonato Mundial que integrará completamente la nueva identidad de marca.

Asimismo, la idea es ser más inclusivos. Esto es con las otras disciplinas como os clavados, el polo acuático, la natación artística (antes nado sincronizado), las aguas abiertas y los saltos de gran altura. Como primer paso, hace unos años, todos los Campeonatos Mundiales de la ex FINA se realizan cada dos años e integran las seis disciplinas. Por eso, la duración debió extenderse a dos semanas.

“Mientras miramos hacia el futuro, World Aquatics verá a todos los atletas acuáticos unidos por primera vez bajo una sola marca. La identidad de nuestra organización ahora se enfoca en nuestra visión compartida: un mundo unido por el agua, por la salud, la vida y el deporte”, concluyó Husain Al-Musallam.