Decepcionado de sí mismo y tomando decisiones radicales. Así se mostró Arley Méndez luego de su mala presentación en los Juegos Olímpicos, por eso tras su participación decidió que se retirará de la actividad física y que su vida tomará otro rumbo.

En charla con AS, el deportista del país de la Estrella Solitaria habló y con un tono fuerte entregó su balance de lo sucedido en las olimpiadas en el país asiático: "esto es una mierda. Tomé la decisión de retirarme del levantamiento de pesas, del deporte. Voy a dedicarme a otras cosas".

Añadió también en su resumen de los Juegos Olímpicos que, "no pude cumplir con lo que esperaba, cumplir con el país. Quedé descalificado. No di puntaje, quedé último. No estoy conforme. Quería hacer algo bueno para despedirme de esto".

Y es que según Méndez, la competencia lo estaba afectando en diferentes ámbitos de su vida: "yo me iba a retirar hace tiempo, pero sabes lo que pasa: tengo familia y tengo que alimentarla. Este es mi trabajo. Me gusta competir, pero estoy sufriendo mucho. El deporte me está haciendo mal".

Rememoró su pasaje oscuro con la marihuana, un desliz que por poco lo hace quedarse por fuera de las olimpiadas de este verano: “una semana en Cali estaba decepcionado y cogí la marihuana. Qué atleta hace eso 48 horas antes de que le toque medirse. Yo lo hice adrede para irme al carajo. Pero es algo me duele: esto es mi vida".

Finalmente, Arley Méndez tuvo una mala presentación en Tokio 2020 y sus declaraciones dieron mucho para pensar de cómo está él mentalmente, esto debido a que en estas justas ha tomado bastante relevancia el tema mental de los deportistas de cara a las competiciones.