El fenómeno del pádel ya no es tal. Ya no se trata de una moda que replica a los fanáticos de este deporte que revolucionó los 90. Se trata de una disciplina que no para de sumar adeptos, torneos, calidad, fanáticos y que ahora dará un paso hacia la historia. Según confirmó la International Pádel Federation, será parte del medallero en los XII Juegos Sudamericanos que se celebrarán en Asuncion, Paraguay en octubre 2022.

"El pádel vuelve a citarse con la historia y confirma el buen trabajo de las Federaciones obteniendo un logro que nos acerca aún más al sueño Olímpico", dice el comunicado. Los también llamados Juegos Odesur tendrán comienzo el próximo 1° de octubre y de esta manera tendrán un nuevo foco de atención. El pádel se sumará a las 53 modalidades deportivas en las que habrá 15 países compitiendo por medalla.

"Los países sudamericanos miembros de la Federacion Internacional de Padel (FIP) han sido protagonistas en todas las ediciones mundialistas, obteniendo siempre resultados más que satisfactorios, ubicándose entre los ocho primeros países del ranking en la escala histórica", agrega el comunicado.

Con esta inclusión en los Juegos Odesur, el pádel confirma su crecimiento a nivel mundial, ya que también fue incluído en los programas de los Juegos Europeos y de los Juegos Asiáticos. Tres celebraciones continentales que lo acercan al sueño de convertirse en una disciplina olímpica.

Este fin de semana en Mendoza, Argentina, se registró un nuevo récord de asistentes para el Mendoza Premier Padel que contó con 10.000 personas asistentes al Arena Aconcagua para ver a la dupla argentino brasileña conformada por Franco Stupaczuk y Pablo Lima coronarse en el torneo más importante del mundo.

En una final apasionante vencieron a Fernando Belasteguín y Arturo Coello por 6-2, 4-6 y 7-6 (10-8), en un torneo que tuvo más de 55.000 personas visitando el estadio desde el inicio de la competencia.