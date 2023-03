El fútbol americano es uno de los deportes más populares en los Estados Unidos, y la National Football League (NFL) es su máxima expresión. Dentro de este deporte, hay una posición que sobresale por encima de todas las demás: el quarterback. Este jugador es el encargado de dirigir la ofensiva y tomar las decisiones más importantes en el campo. Y uno de los mejores quarterbacks de todos los tiempos es, fue y será, sin duda, Thomas Edward Patrick Brady, Jr., más conocido como Tom Brady.

El hoy ex jugador de la National Football League (NFL) nació el 3 de agosto de 1977 en San Mateo, California (Estados Unidos). Brady creció y forjó un gran fanatismo por los San Francisco 49ers y su ídolo no era otro que el quarterback Joe Montana.

De hecho, quería seguir los pasos de Montana y jugar en los 49ers, pero no tuvo la oportunidad. Sin embargo, no se rindió y decidió seguir su sueño de jugar en la NFL.

Un dotado:

Con esa inspiración, Brady, durante la escuela secundaria, se destacó tanto en el fútbol americano como en el béisbol. Tanro que llegó a ingresar al draft de las Grandes Ligas de Béisbol en 1995 y fue elegido por los Expos de Montreal, pero sus deseo y aspiraciones eran otros: decidió asistir a la Universidad de Michigan y jugar al fútbol americano.

Brady se graduó con la mención honorífica cum laude, pero le tocó comer banco durante sus primeros dos años en los Michigan Wolverines.

El camino en busca de la titularidad no fue fácil, se encontraba en el séptimo lugar de la tabla de posiciones y a eso sumarle su lucha para conseguir un lugar entre los titulares para así sumar más tiempo de juego.

Rendirse, nunca:

Después de no rendirse y visitar al psicólogo de deportes para que lo ayudara a sobrellevar la situación que tanto lo incomodaba, Tom logró afianzarse en el primer equipo en las temporadas de 1998 y 1999.

De ser suplente y sin minutos, a convertirse en el capitán de un equipo que, en la temporada de 1999, le dio un triunfo inesperado a la Universidad de Michigan en el Orange Bowl sobre Alabama.

El comienzo de algo grande:

Después de tener muy buenas temporadas den el equipo universitario, Tom Brady fue seleccionado en la sexta ronda del draft de la NFL por los New England Patriots en el año 2.000. Ocupó el puesto 199 global y seis quarterbacks fueron seleccionados antes que él. Según el NFL Scouting Combine, Brady no prometía tener un futuro brillante.

Después de ser suplente en todos los partidos, recién en la temporada de 2001 pudo hacerse con el puesto de titular, debido a una lesión que tuvo el mariscal de campo titular, Drew Bledsoe.

Si bien sus primeros partidos no fueron la gran cosa, tal vez lo que se podía esperar de un joven sin experiencia en el torneo, pero cada vez que pasaban los minutos y juegos Tom iba demostrando cualidades que muy pocos podían llegar a tener. El chico ya era cosa seria.

En su año debut como titular logró llegar a la final del Super Bowl XXXVI, le ganaron 20-17 a los St. Louis Rams y de esta forma Tom se convirtió en ese entonces en el quarterback más joven en ganar un Super Bowl. Además, fue elegido como MVP. Un año debut que muchos sueñan con tener algún día.

Su etapa con los Patriots:

Desde su llegada en 2000 hasta su salida del equipo en 2019, Brady registró los siguientes números en la temporada regular: 285 partidos jugados; el récord del equipo en juegos iniciados por él fue de 219-64-0; tuvo un porcentaje de pases completados del 63.8; marcó 74.571 yardas ganadas por pases; y 541 touchdowns por pase.

Mientras que en los playoffs registró: 41 partidos jugados; el récord del equipo en juegos iniciados por él fue de 30-11; tuvo un porcentaje de pases completados del 63.0; registró 11.388 yardas ganadas por pases; y 73 touchdowns por pase.

Sus diez finales de Super Bowl:

2001: con los New England Patriots ganaron 20-17 frente a los Rams. 2003: con los Patriots vencieron 32-29 a los Carolina Panthers. 2004: con los Patriots derrotaron 24-21 a los Philadelphia Eagles. 2007: perdieron 17-14 contra los New York Giants. 2011: fueron derrotados nuevamente por los Giants por 21-17. 2014: con los Patriots volvieron a la victoria tras derrotar por 28-24 a los Seattle Seahawks. 2016: con los Patriots vencieron 34-28 a los Atlanta Falcons. 2017: perdieron 41-33 frente a los Philadelphia Eagles. 2018: con los Patriots ganaron por 13-3 a Los Angeles Rams. 2021: con los Tampa Bay Buccaneers se impusieron 31 a 9 ante Kansas City.

De estas nueve finales, Tom fue elegido MVP en cuatro ocasiones: 2001, 2003, 2014 y 2016. Además, consiguió 11 Campeonatos de Conferencia y 22 Campeonatos de División, fue seleccionado en 14 Pro Bowls, se convirtió en MVP de la NFL tres veces (2007, 2010 y 2017). Asimismo, fue nombrado dos veces en el equipo de la NFL All-decade (2000 y 2010).

El adiós a su casa:

El 17 de marzo de 2020 Brady se despidió del que fue su hogar. En su cuenta de Twitter narró una carta de despedida:

“A todos mis compañeros de equipo, entrenadores, ejecutivos y demás trabajadores, al entrenador Belichick, RKK y a la familia Kraft y a toda la organización. Quiero darles las gracias por los pasados veinte años de mi vida y por el compromiso diario para ganar y crear una comunidad de ganadores basada en valores increíbles. Me siento muy agradecido por todo lo que me enseñaron y por todo lo que he aprendido de todos ustedes. Todos me permitieron maximizar mi potencial y eso es todo lo que un jugador puede desear. Todo lo que hemos conseguido me hace muy feliz y las lecciones que he aprendido durante estos años se quedarán conmigo para siempre. No podría ser el hombre que soy hoy sin las relaciones que he construido con vosotros. Me he beneficiado de todo lo que me habéis ofrecido. Valoro cada oportunidad que me dieron para formar parte de su equipo y los quiero a todos por eso. Nuestro equipo siempre fijó un estándar muy alto en el deporte profesional y sé que seguirán haciéndolo. Aunque mi trayectoria como futbolista seguirá en algún otro lado, aprecio todo lo que hemos conseguido y me siento muy orgulloso y agradecido por todo lo que hemos logrado como equipo. Tuve el privilegio y la oportunidad de conocerlos y de atesorar las memorias que hemos creado juntos”.

Lejos de casa:

El 18 de marzo de 2020 se hizo oficial su llegada a los Tampa Bay Buccaneers por dos años y cincuenta millones de dólares. Mientras que su debut con su nuevo equipo se hizo el 13 de septiembre de ese mismo año.

Su primera temporada con los Buccaneers fue un éxito, ganó 11 juegos y llevó al equipo a sus primeros Playoffs desde 2007. De la misma forma que pasó en su año debut como titular en los Patriots, Tom Brady ganó su séptimo anillo y el segundo para su equipo.

La final la jugaron contra los Kansas City Chiefs y los vencieron por un resultado de 31-9. Tom volvería a ganar el premio de MVP.

En los tres años que estuvo dentro del equipo (2020-2022), Brady realizó los siguientes números en la temporada regular: 50 partidos jugados; el récord del equipo en juegos iniciados por él fue de 32-18-0; tuvo un porcentaje de pases completados del 66.7; marcó 14.643 yardas ganadas por pases; y 108 touchdowns por pase.

Mientras que en los playoffs registró: 7 partidos jugados; el récord del equipo en juegos iniciados por él fue de 5-2; tuvo un porcentaje de pases completados del 59.3; registró 2012 yardas ganadas por pases; y 15 touchdowns por pase.

Sus dos retiros:

El 1 de febrero de 2022, Brady anunció su retiro a través de redes sociales. Pero el 13 de marzo de 2022, en una publicación de su cuenta de Instagram anunció que volvía del retiro para así jugar un año más con los con Tampa Bay.

No fue una temporada positiva en cuanto rendimiento para Brady, lo que le provocó que vuelve a considerar la idea de retirarse definitivamente de las canchas.

El 1 de febrero del 2023 anunció su retiro definitivo tras 24 años de carrera: “Iré al grano de inmediato. Me retiro para siempre. Sé que el proceso fue grande la última vez. Así que cuando me levanté esta mañana apreté ‘grabar’ para que ustedes se enteren primero. Solo tienes un anuncio de retirada que sea emocionante y yo ya lo usé el año pasado. Les agradezco mucho a cada uno de ustedes por apoyarme. Mi familia, mis amigos, mis compañeros, mis rivales, son demasiados. Gracias por dejarme cumplir mi sueño. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

Premios y distinciones de Tom Brady: