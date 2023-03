Hans-Max Gamper Haessig, nacido en Winterthur, Suiza, el 22 de noviembre de 1877, pero conocido en España como Joan Gamper, fue un hombre de negocios, contador y periodista, que además de sus dotes como atleta (poseía récords nacionales en los 800 y 1609 metros), también practicaba natación, ciclismo, rugby, tenis y, el deporte que más lo apasionaba: el fútbol.

A fines del siglo XIX fundó el club de fútbol Excelsior; colaboró en el levantamiento del Zurich; y fue capitán del equipo de fútbol de Basilea. Con tan solo 18 años se mudó para Lyon, Francia, por cuestiones de trabajo. En este nuevo país, el joven suizo mostró su faceta de delantero y goleador.

Pero su lugar en el mundo lo encontraría luego de mudarse una vez más. Se trasladó a España junto con su tío Emili Gaissert, para trabajar como representante de una empresa textil suiza. Se encariñó tanto con su nuevo destino que interpuso su amor por el fútbol para darle rienda suelta a lo que, años después, sería uno de los clubes más importantes del mundo.

Pero antes, claro, Gamper se unió al equipo suizo del club de fútbol FC Excelsior, pero pronto se dio cuenta de que no había un equipo de fútbol oficial en la ciudad. Gamper decidió entonces fundar su propio club, que se llamaría Fútbol Club Barcelona.

El miércoles 29 de noviembre de 1899, Gamper publicó un anuncio en la revista Los Deportes, convocando a todos los interesados en formar parte del nuevo club. El anuncio fue un éxito, y pronto se formó el primer equipo del Barcelona.

De esa manera, el joven Gamper sembró la semilla de un club hoy legendario. Club donde jugó desde su fundación hasta 1904 y donde disputó 54 partidos en los que convirtió 123 goles. Un promedio que, hoy en día, es prácticamente inigualable.

En el Fútbol Club Barcelona también fue presidente en cinco ocasiones. Lo hizo entre 1908 y 1925, “con el fin de salvarlo de su desaparición”. Tenía solamente 31 años. Luego, la volvió a ocupar en 1910, en 1917, en 1921 y en 1924. Según informa la página oficial del Barcelona, Gamper fue la “primera figura que tuvo el Barça” porque impuso, durante esos años, el lema que define al club Culé: “Més que un club” (en castellano “Más que un club”).

Defensor implacable del deporte:

Durante su presidencia, Gamper fue un defensor incansable del fútbol como deporte y de los valores del Barcelona como club. Fue el responsable de la creación de los primeros estatutos del club, que establecieron el carácter democrático y deportivo del mismo. También se esforzó por difundir el fútbol en Cataluña y más allá, organizando partidos amistosos en toda Europa y América Latina.

Además de su papel como presidente, Gamper fue un jugador destacado del Barcelona en sus primeros años. Como delantero, ayudó al club a ganar cinco títulos de la Copa del Rey y estableció un récord de goles que se mantuvo durante más de 80 años. En 54 partidos convirtió 123 goles y ganó dos títulos: una Copa Macaya (1901/02) y una Copa Barcelona (1902/03).

Obstáculos iniciales:

Durante sus primeros años, el Barcelona tuvo que enfrentar varios obstáculos. El club luchó por conseguir un campo de juego adecuado, y en ocasiones tuvo que jugar en campos improvisados. Sin embargo, Gamper y su equipo no se rindieron, y poco a poco el Barcelona se convirtió en uno de los clubes más importantes de España.

En la década de 1920, la vida de Gamper comenzó a complicarse. La situación política en España era tensa, y Gamper se vio involucrado en varios conflictos. En 1923, Gamper fue arrestado y acusado de participar en un complot contra el rey Alfonso XIII. Si bien fue absuelto de los cargos, el incidente afectó su reputación y su salud mental.

Durante sus primeros años, el Barcelona tuvo que enfrentar varios obstáculos. El club luchó por conseguir un campo de juego adecuado, y en ocasiones tuvo que jugar en campos improvisados. Pero Gamper y su equipo no se rindieron, y poco a poco el Barcelona se convirtió en uno de los clubes más importantes de España.

Más golpes:

Pero no todas fueron alegrías en la vida del catalán de corazón. Otro acontecimiento que le movió los cimientos de su vida fue el castigo que recibió en 1925 por parte del dictador Miguel Primo de Rivera, quien lo obligó a exiliarse. ¿El motivo? Para Rivera, Gamper era el principal responsable de un episodio que ocurrió el 14 de junio de 1925 cuando en un partido entre Barcelona y Júpiter tronaron silbidos al himno de España, algunos provenientes del sector que Gamper ocupaba en el estadio. Esto llegó a los oídos del dictador, quien decidió mandar a cerrar el Barça por seis meses y que su presidente se volviera a su país de nacimiento.

Meses más adelante pudo regresar, pero bajo algunos condicionamientos: no tener vínculo alguno con el club que había surgido por su impulso. Esta situación lo llevó a un estado de profunda tristeza. Tan marcada fue la depresión de Gamper que, en su visión, nada tenía sentido.

Otro de los golpes que dejarían tambaleándose en el ring fue el colapso de la bolsa de Nueva York en 1929, donde el suizo tenía gran parte de su fortuna personal traducida en acciones. La angustia que venía arrastrando por el exilio y la prohibición de ver de cerca a su amado Barcelona, esta vez transformó en desesperación.

Y como si lo que estaba pasando no era suficiente, Joan también sufría serias presiones políticas por su férrea defensa del independentismo de Cataluña, una situación que le impedía desempeñarse públicamente con libertad.

Aturdido y deprimido, el 30 de julio de 1929, tomó la decisión de quitarse la vida con un disparo en su piso de la calle Girona 4, en Barcelona.

"Barcelona, 30. Esta mañana se ha suicidado, disparándose un tiro, don Joan Gamper, fundador del F. C. Barcelona, y una de las personalidades deportivas más relevantes de Cataluña. El señor Gamper tenía cincuenta y cuatro años de edad, y era un hombre fuerte, robusto y de carácter expansivo y optimista. Aunque nacido en Suiza, residía en Barcelona desde hace treinta años. Se supone que lo que le ha impulsado a suicidarse han sido adversidades en sus negocios mercantiles", decía una nota de prensa que anunciaba el deceso de Joan Gamper.

Tabú y muerte escondida:

En este comunicado hay un error en un dato y nula información acerca de las causas del suicidio. Al momento de su muerte, Joan Gamper tenía 52 años, 8 meses y 8 días, en lugar de lugar de los 54 que indica aquella nota.

El porqué de su muerte fue revelado con el paso del tiempo y a cuenta gotas. Tantas, que reinó el hermetismo más que la información. "Era un tema tabú, del abuelo no se hablaba en casa", explicó su nieta Emma Gamper. Al tiempo que su nieto Xavier Gamper dijo: "Hasta que no cumplí 16 años no supe realmente quién era mi abuelo, qué había hecho y cómo había muerto (…) Fue mi madre quien me dijo 'te lo cuento porque estos días se hablará mucho de tu abuelo y prefiero que te enteres por mí y no por el diario'”.

La historia de su vida comenzó a contarse en partes y no fue hasta principios de 2018 cuando lo que solo eran datos biográficos se transformaron en el relato más pormenorizado de su vida, su obra, su padecer y su muerte tras el documental ‘Gamper, el inventor del Barça’, estrenado enero de 2018, en el que los familiares contaron cómo fue lo que le ocurrió y lo que tuvo que vivir Joan.

Los restos de Joan fueron enterrados en el Cementerio de Montjuic, los jugadores del club fueron quienes portaron el féretro de Gamper hasta ese lugar. El amor hacia su equipo, el cariño y respeto que tenía con sus compañeros y, sobre todo, con los colores lo imponen como una de las máximas leyendas del Barcelona.

Gamper, fundador, jugador y presidente. Un visionario que, desde 1966, tiene trofeo propio: la Copa Joan Gamper, un torneo amistoso que reúne a algunos de los mejores equipos de Europa y el mundo. Incluso, el 1 de junio de 2006, se inauguró en San Juan Despí la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Y, en 2009, se le dio simbólicamente el carnet de socio número 1 del club de manera honoraria, permanente e irrevocable.