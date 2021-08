La delegación de España se ha llevado una nueva decepción en las pruebas de boxeo en los Juegos Olímpicos. Luego de la discutida eliminación de Emmanuel Reyes Pla, Gabriel Escobar ha caído en cuartos de final de la competencia de peso mosca en Tokio 2020. Una vez más hubo polémica por la decisión de los jueces.

Saken Bibossinov fue el rival de Gabriel Escobar en el combate de cuartos de final en la modalidad de peso mosca en los Juegos Olímpicos. El español tuvo una gran noche en el Arena Kokugikan. La pelea fue sumamente pareja, aunque el ibérico dio la sensación de estar un paso por delante del representante de Kazajistán.

Escobar llegó incluso a celebrar lo que pensaba que sería un triunfo luego de acabar el tercer asalto. Sin embargo, el boxeador ibérico fue sorprendido por los jueces. Bibossinov fue nombrado vencedor del combate por decisión dividida, veredicto que no convenció para nada al campeón europeo de la categoría.

Duras quejas contra los jueces

El púgil madrileño ha mostrado su total indignación ante la prensa tras la derrota en cuartos de final de los Juegos Olímpicos. "No sé qué decir. Ha sido una puta mierda. Lo he dado todo. Estoy jodido. Un saludo a mi familia y que sepan que yo lo he dado todo. Yo no me he visto perdedor, si se lo quieren dar a él...".

Fuente: Getty

Las quejas se han elevado incluso al Comité Olímpico Español (COE) quienes publicaron un mensaje en Twitter que fue eliminado posteriormente. "No lo podemos entender... Gabi Escobar cae en cuartos de final ante su rival de Kazajistán con una decisión más que discutible" dijeron desde su cuenta oficial.