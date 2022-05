Acaba de terminar la primera semana en el cuadro principal de Roland Garros y los candidatos continúan con vida hacia el título. Entre las estrellas más importantes, Rafael Nadal, ganador de 13 trofeos allí, sacó adelante un duro compromiso este domingo para meterse en cuartos de final.

El tenista español tuvo que jugar 4 horas y 23 minutos para dejar en el camino al joven canadiense Félix Auger-Aliassime en cinco sets. De esta forma, Nadal estará entre los ocho mejores del segundo Grand Slam del año, en donde se enfrentará ante Novak Djokovic por un lugar en las semifinales.

Luego del partido, el de Manacor dialogó con los medios y volvió a hacer mención sobre su lesión en el pie, que viene arrastrando hace algunos meses. A pesar de ello, se mostró completamente enfocado en intentar volver a hacer historia y alcanzar a Nole en títulos grandes.

"Espero estar lo suficientemente bien para entrenar mañana. Llevo un año sin jugar contra Djokovic y es un gran reto. Ha ganado los últimos nueve partidos, es campeón de Roma y estará con confianza. Yo lo que voy a hacer es luchar, no me puedo quejar porque estoy en cuartos. Hace dos semanas y media, a pesar de que tenía esperanzas, no sabía si iba a estar aquí y estoy disfrutando de unos cuartos", explicó en palabras compartidas por Marca.

Y luego se refirió a su futuro y preocupó a sus seguidores: "El partido con Djokovic puede ser mi último partido aquí y yo conozco Roland Garros de día y preferiría jugar de día. He pasado un proceso complicado con mi pie y no sé qué pasará con mi carrera. Lo que intento es disfrutar y seguir viviendo el sueño de jugar a tenis y llegar a las ultimas rondas de Roland Garros".