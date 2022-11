Corredores no binarios tendrán premio en metálico por primera vez en New York

Si el running siempre se consideró un deporte inclusivo en el que todos -o casi todos- podían participar, la maratón de New York dio un paso más hacia adelante con la intención de seguir los pasos en busca de un deporte en igualdad de condiciones para todos. Este año, habrá premios en efectivos para aquellos participantes que se hayan inscripto como No Binarios.

New York Road Runners, la organizadora de las principales carreras de la Gran Manzana, anunció que los cinco primeros clasificados de la categoría recibirán un premio en efectivo. La carrera será el 6 de noviembre y se esperan 50.000 corredores.

"Estamos muy orgullosos de que el TCS New York City Marathon atraiga a una comunidad global y diversa de corredores, y estamos profundamente enfocados en garantizar que todos nuestros atletas se sientan bienvenidos e incluidos en NYRR", dijo Kerin Hempel, directora ejecutiva de NYRR.

De esta manera, el primer corredor No Binario en cruzar la meta se llevará un premio de 5.000 dólares (1000 para el quinto). Si bien la diferencia con los primeros corredores elite es gigantezca (los ganadores de la carrera se llevarán 100.000), se trata de una categoría no profesional. De hecho, para los corredores populares (la gran mayoría) que no estén incluidos en otra categoría, no existe premio en dinero.

EL PRIMER PASO

En junio de 2021, NYRR decidió incluir la categoría no binaria en sus eventos. Y si bien otras Majors este año anunciaron la creación de dicha categoría, la primera carrera en entregar premio en efectivo será en New York.

Sin embargo, hubo otras carreras en los Estados Unidos que lo hicieron por primera vez: maratón y medio maratón de Brooklyn y otro evento en Filadelfia.

LOS PRIMEROS

En la edición del 2021, según informa Self, fueron 16 atletas los que se inscribieron como No Binarios y ahora se espera que ese número al menos se cuatriplique. De hecho, en los 21k de New York ya fueron 21 quienes participaron.

En el 2021, Zackary Harris fue el ganador de la categoría No Binaria en la maratón de New York. Era la primera vez que podía correr según su género. Sin embargo, para el 2022, debió inscribirse como masculino en Boston, que este año anunció que en su carrera del 2023 incluirá la nueva categoría. De las seis Majors, Tokio es la única que no anunció la creación de la misma.