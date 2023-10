El deporte presenta una variada agenda deportiva para este sábado 14 de octubre. Por lo mismo en Bolavip te contamos todos los eventos que se realizarán junto con sus horarios y canales de transmisión.

Las Eliminatorias de la Euro 2024 serán las protagonistas con importantes duelos como el que protagonizará Italia ante Malta. Además habrán amistosos internacionales con una Alemania que buscará dejar atrás el papelón ante Japón. También se jugarán los partidos pendientes en la MLS y Brasileirao.

Pero el fútbol no será el único deporte de la jornada. El Masters 1000 de Shanghái disputará las semifinales y en el Mundial de rugby ‘Los Pumas’ saltarán a la cancha ante Gales.

Agenda deportiva: sábado 14 de octubre

Tal como se mencionó las Eliminatorias para la Eurocopa 2024 tomarán protagonismo ya que varias selecciones puede asegurar un cupo en el torneo a disputarse el próximo año.

Italia vs. Malta y Dinamarca vs. Kazajistán toman atractivo entre los siete duelos que se disputarán. En los duelos amistosos, Alemana, justamente que organizará el torneo europeo, visitará a Estados Unidos.

La Concacaf presentará tres duelos con Puerto Rico recibiendo a Guyana. Mientras que pese a la fecha de clasificatorias, la Primera A de Colombia sigue su rumbo y tendrá atractivos duelos como el Atlético Nacional vs DIM y Millonarios ante Junior. Por su parte Uruguay realizará una nueva fecha del Torneo Apertura con tres partidos.

En otros deportes, el rugby también se suma a la agenda deportiva con los cuartos de final del Mundial que se disputa en Francia. También se jugarán las semifinales del Masters de Shanghái.

Eliminatorias Eurocopa 2024

⚽ Ucrania vs. Macedonia del Norte: ESPN 3, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Irlanda del Norte vs. San Marino: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ Bulgaria vs. Lituania: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Eslovenia vs. Finlandia: ESPN 2, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 13:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 12:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 11:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 10:00 hs | 🇺🇸 PT 09:00 hs | 🇪🇸 18:00 hs

⚽ Italia vs. Malta: Star+, Sky HD, ViX, FuboTV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Hungría vs. Serbia: ESPN, Star+, Sky HD, Fox Sports 2, Fox Sports App, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

⚽ Dinamarca vs. Kazajistán: Star+, Sky HD, Fox Soccer Plus, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:45 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:45 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:45 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:45 hs | 🇺🇸 PT 11:45 hs | 🇪🇸 20:45 hs

Concacaf Liga de las Naciones

⚽ Puerto Rico vs. Guyana: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Aruba vs. Islas Vírgenes: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ Bahamas vs. Antigua y Barbuda: Concacaf, Paramount+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Amistosos internacionales

⚽ Estados Unidos vs. Alemania: Star+, Peacock, TNT USA, HBO Max, Telemundo, Telemundo Deportes en vivo

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:00 hs | 🇺🇸 PT 12:00 hs | 🇪🇸 21:00 hs

⚽ México vs. Ghana: Azteca 7, Azteca Deportes en vivo, Canal 5 Televisa, TUDN, ViX, TUDN USA, Fox Deportes, Univision

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

MLS

⚽ Nashville SC vs. New England Revolution: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

⚽ FC Dallas vs. Colorado Rapids: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:30 hs | 🇺🇸 PT 17:30 hs | 🇪🇸 02:30 hs

⚽ LA Galaxy vs. Real Salt Lake: MLS Pass on Apple TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 23:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 22:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 21:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 20:30 hs | 🇺🇸 PT 19:30 hs | 🇪🇸 04:30 hs

Primera A Colombia

⚽ Deportivo Pereira vs. La Equidad: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 18:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 17:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 16:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 15:00 hs | 🇺🇸 PT 14:00 hs | 🇪🇸 23:00 hs

⚽ Atlético Nacional vs. DIM: Win Sports Online, Win Sports+, RCN Nuestra Tele, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:10 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:10 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:10 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:10 hs | 🇺🇸 PT 16:10 hs | 🇪🇸 01:10 hs

⚽ Millonarios vs. Junior: Win Sports Online, Win Sports+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 22:20 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 21:20 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 20:20 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 19:20 hs | 🇺🇸 PT 18:20 hs | 🇪🇸 03:20 hs

Torneo Apertura de Uruguay

⚽ Danubio vs. Racing: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 10:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 09:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 08:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 07:00 hs | 🇺🇸 PT 06:00 hs | 🇪🇸 15:00 hs

⚽ La Luz vs. Liverpool: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 16:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 15:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 14:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 13:30 hs | 🇺🇸 PT 12:30 hs | 🇪🇸 21:30 hs

⚽ Wanderers vs. Cerro Largo: Star+, GolTV Latinoamérica, VTV+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 19:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 18:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 17:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 16:00 hs | 🇺🇸 PT 15:00 hs | 🇪🇸 00:00 hs

Brasileirao

⚽ Cuiabá vs. Cruzeiro: Star+, Fanatiz México, Paramount+, ViX

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 21:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 20:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 19:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 18:00 hs | 🇺🇸 PT 17:00 hs | 🇪🇸 02:00 hs

Mundial de rugby

🏉​ Los Pumas vs. Gales: Star+, ESPN

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 12:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 11:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 10:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 09:00 hs | 🇺🇸 PT 08:00 hs | 🇪🇸 17:00 hs

🏉 Nueva Zelanda vs. Irlanda: Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 15:00 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 14:00 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 13:00 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 12:00 hs | 🇺🇸 PT 11:00 hs | 🇪🇸 20:00 hs

Masters 1000 de Shanghái

🎾 H. Hurkacz vs. S. Korda | Star+

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 5:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 6:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 3:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 2:30 hs | 🇺🇸 PT 1:30 hs | 🇪🇸 10:30 hs

🎾 G. Dimitrov vs. A. Rublev | Star+

Al término del duelo Hurkacz vs. Korda.

Copa Libertadores Femenina

⚽ Universidad vs. Atlético Nacional: TyC Play, Win Sports, Canal de Fútbol, Pluto TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 17:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 16:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 15:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 14:30 hs | 🇺🇸 PT 13:30 hs | 🇪🇸 22:30 hs

⚽ Palmeiras vs. Olimpia: TyC Play, Win Sports, Canal de Fútbol, Pluto TV

🇦🇷 🇨🇱 🇵🇾 🇺🇾 20:30 hs | 🇧🇴 🇻🇪 🇺🇸 ET 19:30 hs | 🇨🇴 🇪🇨 🇵🇪 18:30 hs | 🇲🇽 🇺🇸 CT 17:30 hs | 🇺🇸 PT 16:30 hs | 🇪🇸 01:00 hs