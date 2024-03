El domingo en la madrugada el peleador ecuatoriano Marlon ‘Chito’ Vera tuvo su oportunidad para conseguir el título de su categoría contra Sean O’Malley. El norteamericano fue el vencedor pero también quedó muy golpeado tras la contienda con el ‘tricolor’.

Tras la pelea, al estadounidense se lo vio saliendo caminando con dificultad, además de dolor en el brazo. En la rueda de prensa post pelea el estadounidense tenía una bota inmovilizadora.

Además de la bota, O’ Malley terminó con el brazo enyesado, no se conoce si fue por precaución o si tuvo alguna lesión tras los cinco rounds. En rueda de prensa no se guardó nada contra el ecuatoriano.

“Siempre supe que era mejor que él, la derrota hace tres años no me afectó. No me cae bien, yo no le caigo bien tal vez por celos, no creo que algún día se amigo de él”, dijo O’ Malley.

‘Chito’ Vera también dejó la pelea muy golpeado, las mayores lesiones las tenía en el rostro, en parte por el fuerte rodillazo que recibió en el segundo round. Al final la victoria fue por decisión de jueces.

¿Cuánto ganó ‘Chito’ Vera por su pelea con Sean O’ Malley?

Pese a perder, Chito Vera se llevó aproximadamente 1 millón de dólares en concepto de premios, PPV, sponsors y otros rubros. Sean O’ Malley ganó aproximadamente 500 mil dólares más.

¿Cómo quedó la primera pelea entre Sean O’Malley y Chito Vera?

El ecuatoriano y el estadounidense se enfrentaron en el 2020 en el UCF 252 y Chito Vera fue el vencedor. Tres años después hubo revancha pero a favor del norteamericano.