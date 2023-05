Aún falta un poco más de un año para que comiencen los Juegos Olímpicos de París 2024, pero la polémica ya envuelve a los Juegos. Tal como sucedió en Tokio 2020 y las sanciones por doping contra los atletas rusos.

Esta vez, los rusos están sancionados en varios deportes por la invasión que están llevando a cabo en Ucrania hace más de un año.

Los deportistas rusos y las sanciones ya tienen una relación desde hace unos años. Resulta que en Tokio 2020, últimos Juegos Olímpicos, Rusia técnicamente no participó de ellos, sino que lo hizo el ROC, traducido al español, el Comité Olímpico Ruso. Esto fue a causa del supuesto dopaje masivo y sistemático para con los deportistas de ese país.

Ahora, por la Guerra en Ucrania, Rusia fue nuevamente apartada del mundo deportivo. La FIFA los dejó afuera del repechaje rumbo al Mundial de Qatar 2022, en Wimbledon no pudieron participar tenistas rusos y la FIBA los vetó de la Copa del Mundo de básquet.

En connotación con esto, en febrero del año 2022, cuando comenzó la invasión rusa a suelo ucraniano, el Comité Olímpico Internacional (COI) recomendó a las distintas federaciones excluir a Rusia de sus competencias. Una decisión absurda, ya que los deportistas no tienen mucho que ver en el contexto bélico de su país. Es más, en su gran mayoría no lo apoyan.

Y más acá en el tiempo, en enero pasado, propuso que los deportistas rusos y bielorrusos puedan volver a disputar las distintas competiciones internacionales. En su visión, deberían poder hacerlo bajo bandera neutral y si cumplen algunas condiciones como “no haber apoyado de forma activa la guerra de Ucrania”.

Guerra interminable:

Pero la guerra se alargó y la posición del COI respecto a las sanciones fue mermando. Ante esto, el presidente Thomas Bach dijo en enero que había que buscar una forma para que los rusos compitan bajo una estricta neutralidad. No podrán participar en deportes en equipo y participarán sin bandera ni himno. Al COI no le gusta en lo más mínimo meterse en política. Por eso, también Bach declaró que: “cualquier otra cosa que no sea readmitir a rusos y bielorrusos con esas condiciones, ha insistido Bach, sería politizar el deporte”.

Es de público conocimiento que al COI no le gusta interferir en temas políticos. Por eso, los deportistas no pueden manifestarse durante los Juegos y, en caso de hacerlo, son sancionados.

Pero el mandatario ruso, Vladimir Putin no iba a quedarse callado. A principios de mayo, fue contra los opositores de la participación de Rusia y dijo que el deporte tiene que servir de enlace entre los pueblos, más cuando hay conflicto. Además, dijo que estas sanciones “descuidan los principios del olimpismo y dañan el movimiento olímpico internacional”.

Ante esta situación, el ministro de deportes ruso, Oleg Matitsin estimó que, de mantenerse los castigos, la delegación rusa no contará con más de 180 deportistas. Así y todo es una buena cantidad de deportistas, pero no es lo que lleva siempre Rusia. “Superar las competencias de clasificación todavía no garantiza la participación en los Juegos Olímpicos, ya que existirán exigencias especiales establecidas por el Comité Olímpico Internacional. Consideramos necesario mantener el diálogo con las federaciones deportivas internacionales y defender nuestros intereses con ayuda de los países amistosos”, declaró. Igualmente, aclaró que la decisión respecto a la participación de los atletas rusos en los Juegos Olímpicos de 2024 “no se va a tomar antes del 26 de julio de 2023”.

Pero no se quedó solo con eso y jugó con la posibilidad de unos Juegos del BRICS: “Hoy la situación confirma la importancia y la necesidad de continuar fortaleciendo la agenda deportiva en el marco de organizaciones internacionales como la Comunidad de Estados Independientes, la Organización para la Cooperación de Shanghái y los BRICS”.

Ahora bien, el BRICS es una organización internacional que componen Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Los rusos consideran a estos países como amistosos. En este sentido, Matitsin jugó con la posibilidad de unos Juegos del BRICS en Rusia aclarando que la organización aumentará la cantidad de integrantes.

¿Será París 2024 un nuevo Los Ángeles 1984? Otro dato a destacar, es que los Juegos post París serán en Estados Unidos, justamente en la ciudad angelina y es de público conocimiento que rusos y estadounidenses no se llevan del todo bien.