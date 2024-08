Marlon ‘Chito’ Vera no pudo contra Deiveson Figueiredo y finalmente sumó su segunda derrota consecutiva en la UFC. El peleador ecuatoriano estuvo cerca ante el brasileño, pero nuevamente le faltó tiempo y ahora con esta segunda caída se aleja de los puestos estelares.

Ya ‘Chito’ venía de un golpe muy duro tras no poder conseguir el campeonato de Peso Gallo ante Sean O’Malley en la UFC 299, y ahora con la caída ante Deiveson Figueiredo el ecuatoriano ha salido del Top 5, hasta caer en el puesto 7 del ranking.

Con este nuevo lugar, ‘Chito’ se aleja de cualquier oportunidad para volver a pelear por el campeonato de Peso Gallo. Ahora el ecuatoriano se deberá enfocar en no salir del ‘roster’ principal y competir contra otros rivales de menor categoría, pero igual de combatientes.

Posiblemente, Marlon Vera no vuelva al octágono hasta finales de año, se especula que enfrentaría a un rival que aún no está en el ranking del peso o contra luchadores de menor lugar al que tiene él actualmente. El tricolor ya tiene 31 años de edad.

‘Chito’ Vera sale del top 5 del Peso Gallo en la UFC. (Foto: Imago)

Por otro lado, ‘Chito’ Vera también dejó un comunicado tras su derrota ante Figueiredo. “Tiempos duros no duran para siempre, todo es mental y me levantaré como lo he hecho en el pasado, tengo una familia por la cual ver y ser mejor”, escribió el ecuatoriano.

¿Qué necesita ‘Chito’ Vera para mejorar su ranking en la UFC?

Para volver a los lugares estelares del Peso Gallo, ‘Chito’ Vera necesita ganar peleas de manera consecutiva a sus rivales y que también aquellos que se encuentran por encima de él pierdan posiciones. De momento, el tricolor es superado por O’Malley, Dvalishvili, Nurmagomedov, Yan, Sandhagen, Figueiredo y Cejudo.