Y esta vez no pudo ser. Lionel Messi ingresó en el segundo tiempo de Argentina vs. Paraguay y de no ser por un par de palos hubiera podido anotar. Álvaro Morales se percató de esto, tomó atenta nota, provocó a Leo por no marcar goles y… ¡Llegó la respuesta perfecta del ’10’ argentino!

De todo y para todos. Messi viene recuperándose de una molestia en el músculo posterior de la pierna derecha debido a una cicatriz y por eso inició como suplente. Estaba para unos 40 minutos y eso jugó. Leo estrelló dos pelotas en el palo, pero no convenció a uno de sus contradictores más famosos.

La premisa que las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial son las más difíciles del planeta fútbol volvió a cumplirse en el apretado triunfo de la Selección Argentina contra Paraguay por 1 a 0. Messi hasta intentó un gol olímpico, pero el palo le dijo que no.

Transcurría el minuto 30 del segundo tiempo cuando Lionel Messi cobró un corner y… ¡Bang! El palo le negó la posibilidad de marcar uno de los pocos goles que le faltan por convertir. La premisa de Álvaro se estaba por cumplir, pero… Un momento. Tiro libre para la Selección Argentina sobre el final de partido y ya se empezaba a cantar el gol de Leo.

Por segunda ocasión el balón se estrelló en el palo cuando el arquero Carlos Miguel Coronel ya estaba vencido, ojo con este nombre que será importante. Leo Messi terminó sin poder anotar en la victoria de Argentina contra Paraguay por la fecha 3 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Esto no lo dejó pasar Álvaro Morales, periodista de ESPN, con una provocación en X (Twitter).

La provocación de Álvaro Morales a Messi por no anotar en Argentina vs. Paraguay

“Messi no pudo anotarle a Paraguay, que tiene un portero de la MLS. ¡De la MLS!”, publicó Álvaro Morales en X haciendo referencia al arquero Carlos Miguel. Pero al periodista se le olvidó lo difícil que son las Eliminatorias Sudamericanas, así que una respuesta perfecta de Leo se lo recordó y, de paso, le presumió el nivel de la Selección Argentina.

La respuesta perfecta de Messi a la provocación de Álvaro Morales

“Era un partido duro. Había pocos espacios y así todo se generó y mucho. Venimos haciendo lo que venimos haciendo hace bastante tiempo ya“, fue la respuesta de Leo Messi en atención a los medios de comunicación que encaja a la perfección para recordarle a Álvaro Morales lo difícil que son las Eliminatorias Sudamericanas y los 24 partidos sin perder que lleva la Selección Argentina en las clasificatorias a la Copa del Mundo de la FIFA.