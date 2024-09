La fecha 8 de las Eliminatorias Sudamericanas a la siguiente Copa del Mundo se jugó este martes y tras algunos resultados sorpresivos, hay selecciones que empiezan a sacar ventaja en su camino al torneo Estados Unidos, México y Canadá.

La sorpresa de la fecha sin duda fue la victoria de Bolivia contra Chile de visitante, esto aprieta la parte del último cupo de la tabla de posiciones. Argentina volvió a caer en estas Eliminatorias y Colombia ganó 2-1 ante los campeones de América.

Selección de Ecuador se recuperó de su derrota ante Brasil y por la mínima venció a la Selección de Perú en Quito, los de Fossati siguen complicados. Si Paraguay vence a Brasil, se estaría metiendo a puestos de clasificación con cupo de repechaje.

Las Eliminatorias regresarán en octubre con los siguientes partidos: Bolivia vs. Colombia; Ecuador vs. Paraguay; Venezuela vs. Argentina; Chile vs. Brasil y Uruguay vs. Perú.

¿Hay VAR en las Eliminatorias Conmebol para el Mundial 2026?

Las Eliminatorias CONMEBOL tienen VAR en todos los partidos que se disputan.

¿Quiénes son los máximos goleadores históricos de las Eliminatorias Conmebol?