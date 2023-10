Brasil sufrió su primera derrota en las Eliminatorias Conmebol desde 2015, a manos de Uruguay, que tampoco le ganaba un partido desde 2001. Son algunos datos que reflejan lo malo del seleccionado dirigido por el interino Fernando Diniz. Si a eso le sumamos el empate ante Venezuela hace algunos días ya resulta preocupante. Pero, además, hay que sumarle la grave lesión de Neymar Júnior y los escándalos de los que fue protagonista en días anteriores. En resumen, la peor fecha FIFA de la Verdeamarela en años.

El análisis es bastante elocuente y no deja lugar a dudas. Brasil demostró muy poco en cuanto a buen juego en los partidos ante Venezuela y Uruguay. Además, sacó un punto de seis posibles, lo que deja aún más en evidencia que las cosas desde lo deportivo no están nada bien.

Pero el ambiente alrededor del Scratch también ha sido difícil. El escándalo merodeó en cercanías a la concentración brasileña con Neymar como protagonista por una presunta fiesta, así como también acusado de insultar al mismísimo presidente de la Confederación Brasileña (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Pero el peor mal es que el propio Neymar sufrió una dura lesión ante Uruguay y todo hace creer que se trata de algo comprometido con sus ligamentos. Ni una bien le salió a Brasil en esta fecha FIFA de octubre y las consecuencias son terribles de cara a noviembre, la última ventana internacional del año.

El desastre de Brasil empezó con Venezuela

En la previa, el partido ante Venezuela no parecía generar tantos problemas para Brasil. Las preocupaciones de Fernando Diniz en la previa vinieron de algunas bajas por lesiones como los casos de Raphinha, Vanderson, Renan Lodi y Caio Henrique. Fueron reemplazados por David Neres, Yan Couto, Guilherme Arana y Carlos Augusto, respectivamente.

La superioridad que mostró Brasil en el juego ante Venezuela no lo hizo sentir en el resultado. Figuras como el arquero Rafael Romo y el defensa Wilker Ángel sostuvieron el partido hasta el final, aún cuando los de Diniz ganaban por 1-0 con el gol de Gabriel. Sin embargo, sobre el final, Eduard Bello convirtió un golazo de otro partido y fue en ese instante que empezó la debacle brasileña.

La Verdeamarela fue caos y autodestrucción a partir de ese entonces. Venezuela durmió el partido e hizo todo el tiempo posible, generando nerviosismo en figuras como Neymar y Gabriel Jesús. Cuando el árbitro peruano Kevin Ortega decretó el final, el Arena Pantanal se llenó de murmullos y silbidos contra los jugadores. Y las reacciones no se hicieron esperar.

Neymar, criticado, agredido y en estado de furia total

Así como el nerviosismo se apoderó de él en el final del partido ante Venezuela, Neymar también lo mostró al abandonar el campo de juego. Sufrió una agresión de parte del público de su país cuando le lanzaron una bolsa de palomitas o pochoclos (pop corn) y quiso devolverlo hasta insultando a los hinchas. Tuvo que ser detenido por su compañero Marquinhos, aunque la bronca quedó.

Y quedó a tal punto que se la agarró con quien pudo. Tras ese momento de ira que evidenció luego de la agresión del público, los insultos de Neymar no cesaron. Y en aquel país aseguran que hasta hubo ciertos recados para el presidente de la CBF, Ednaldo Rodrigues.

El medio Lance aseguró que hubo un cruce entre Ney y Rodrigues. “En ese pasillo que conduce al vestuario, se cruzó con el presidente de la CBF y estaba maldiciendo, diciéndole que tomara la bolsa de pochoclos con insultos como hijo de esto, hijo de aquello… y que no los traigan a este lugar para someternos a estas cosas y ser atacados por el público“, afirmaron.

A tal punto llegó el enojo de Neymar que hasta aseguraron que estaba dispuesto a no viajar a Montevideo para el partido ante Uruguay. Un ataque de furia producto del resultado adverso para Brasil ante Venezuela, pero eso no sería lo único del 10 brasileño.

Neymar y una fiesta con mujeres junto a Richarlison y Vinicius Júnior

De la furia pasó al escándalo en unas pocas horas. Luego del partido ante Venezuela, llegó rápidamente una nueva acusación contra Neymar. En esta ocasión, distintos periodistas y medios de comunicación de Brasil revelaron que organizó una fiesta con mujeres en Cuiabá junto a sus compañeros de selección Richarlison y Vinicius Júnior.

A su vez, a los tres futbolistas se los acusó de haber estado junto a tres distintas influencers. Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro, Vinícius Jr se habría quedado con Letícia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes, según un audio viralizado de WhatsApp. A esto hay que sumarle un video en donde se vio a Sogiro salir del hotel donde concentró la selección en la capital de Mato Grosso.

Para colmo, la propia Sogiro aseguró que estuvo en una fiesta con Vinicius Júnior y hasta deslizó que tiene una relación con él. “Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas, me pidió que fuera a Madrid y nunca fui a verlo. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses“, afirmó en declaraciones recogidas por UOL Esporte.

Después de todo lo que se vio de la selección brasileña y de Neymar ante Venezuela, estas informaciones tampoco ayudaron. La Verdeamarela ya iba de punto a Montevideo y, para colmo, sufrieron de más golpes tanto en lo deportivo como en lo anímico.

Derrota ante Uruguay y el dolor por la lesión de Neymar

Para el viaje a Montevideo, Brasil sumó una nueva baja por lesión. Nino se quedó en el país y viajó de urgencia Adryelson, futbolista de Botafogo. Para un partido trascendental y de suma fricción como es ante Uruguay, llamó la atención la decisión de Fernando Diniz de convocar a un jugador que todavía ni siquiera debutó con el seleccionado.

El partido ante Uruguay mostró unos buenos primeros minutos del partido. Vinicius le hizo pasar un mal rato a Nahitan Nández, Neymar hizo de las suyas y el trámite le era favorable a Brasil. Sin embargo, la Celeste abrió el marcador con un gol de Darwin Núñez y, a partir de allí, todo fue en caída libre.

Los goles en contra fueron un baldazo de agua fría para Brasil en los dos partidos. Bello, por un lado, y Núñez por el otro. En el caso de Uruguay, fue durante el primer tiempo, al que, encima, le tocó sufrir también la lesión de Neymar. Fue al minuto 42 en una jugada dividida contra Nicolás de la Cruz cuando hizo un mal movimiento y evidenció un dolor que lo dejó en el suelo. No se pudo parar y tuvo que ser retirado en camilla.

Si Brasil sucumbió en esta fecha FIFA, el fiel reflejo de todo lo que le pasó está en la imagen de Neymar. De la crisis y la furia ante Venezuela, pasando por los escándalos, hasta este final fuera del campo y con una lesión, que, lamentablemente, hace pensar en que no lo veremos por un largo tiempo en un campo de juego. Y lo sufren en Arabia Saudita también con Al Hilal lamentándose por todo esto.

El gol de Darwin Núñez y la lesión de Neymar fueron el punto de inflexión que generaron el subidón uruguayo y el bajón definitivo de Brasil. El segundo tiempo fue un baile de Uruguay, que pudo aumentar la ventaja con un gol de Nicolás de la Cruz tras una jugada de Núñez donde hizo ver como amateurs a Gabriel y a Marquinhos.

Brasil cayó por primera vez desde 2015, es decir que no perdía un partido por Eliminatorias Sudamericanas desde hace ocho años (fue 2-0 de Chile). Se terminó una racha de 37 partidos sin perder y, encima, con el dolor por lo de Neymar.

¿Está la selección de Brasil en crisis?

La pregunta ya empieza a resonar en ciertos medios de comunicación y también en las redes sociales. Es cierto que ha sido la peor fecha FIFA de Brasil en muchos años, pero hablar de crisis parece exagerado. No obstante, hay ciertos puntos que permiten el debate.

En primer lugar, el caso de Fernando Diniz hace ruido. Brasil no evidencia ningún tipo de cambio con respecto al ciclo de Tité, que ya fue bastante criticado. Al tratarse de un interinato, todo hace creer que llegará Carlo Ancelotti para la mitad de 2024.

Sin embargo, desperdiciar estos partidos con un entrenador que está con la cabeza en la final de la Copa Libertadores y no en la selección habla de un error claro de la CBF en el manejo. ¿Por qué no contrataron a un entrenador que no estuviese comprometido con un club? ¿O por qué Diniz no fue contratado de manera definitiva y sacarlo de Fluminense si era el entrenador elegido para guardar el lugar de Ancelotti?

Los escándalos de Neymar ya son una constante en Brasil, pero ahora con el hecho de su lesión, llevará a que no lo veamos en campo por un tiempo. No obstante, ¿qué sucederá con Ney luego de la Copa América 2024? ¿Llegará al Mundial 2026? ¿Podrá tolerar las críticas que ya se evidencian de parte del público local?

Son demasiados interrogantes para una selección que, pese a todo esto, no tendrá problemas para clasificar al Mundial, pero sí es un llamado de atención para que se tomen decisiones adecuadas de cara al futuro.