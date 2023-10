No hay tranquilidad en Brasil. Luego del empate ante Venezuela en Cuiabá, las críticas en aquel país apuntan contra Neymar, quien hasta fue agredido con una bolsa de pochoclos por el público. Ahora, el escándalo es mayor y acusan al futbolista de Al Hilal de organizar una fiesta con mujeres junto a Vinicius Júnior y Richarlison.

Tres de las grandes figuras que tiene Fernando Diniz en la selección brasileña son acusados de organizar una fiesta con mujeres la misma noche posterior al partido ante Venezuela. Las críticas contra Neymar son cada vez mayores producto de lo que pasó tras el encuentro ante la Vinotinto, así como esta denuncia hecha por un periodista de aquel país.

De acuerdo al presentador Matheus Baldi, Neymar se regaló una fiesta con mujeres en el hotel donde está concentrado Brasil. Vinicius y Richarlison también participaron del mismo. Además, un audio de WhatsApp que circula en aquel país asegura que los tres futbolistas habrían estado con famosas influencers.

Neymar se habría quedado con Rebeca Ribeiro; Vinicius Júnior, con Letícia Sogiro y Richarlison, con Rita Lopes, de acuerdo al citado periodista. También circuló un video en redes sociales donde se puede ver a Sogiro saliendo del hotel de la selección brasileña. En tanto, Ribeiro habría subido una fotografía junto a Ney en donde lo llamó hermano, aunque todo se trataría de una farsa que alimenta a la polémica.

Aseguran que Vinicius tendría una relación con Sogiro

A raíz de todo esto, el portal UOL reflejó las declaraciones de la propia Letícia Sogiro, quien admitió tener una relación con Vinicius desde hace algunos meses. “Estamos hablando por mensajes desde abril. Incluso se filtró un audio mío diciendo esto“, reporta el citado medio.

“Llevaba hablando con Vini desde abril. Me invitó a su cumpleaños, a muchas fiestas. Me pidió que fuera a Madrid, y nunca fui a verle. Estuvimos hablando mucho tiempo, seis meses. ¿Y luego viene a mi ciudad y no puedo estar con él? Esta gente de Cuiabá es tan estúpida, ¿no? Vete a la mierda. Yo estoy bien. Estoy con un tipo con el que hablo. Soy soltera, él es soltero. ¿Ni siquiera puedo estar con el tipo en paz?“, comentó.

La mujer también reveló que a Vini no le gustó todo lo que trascendió al respecto en Brasil. “Está disgustado con la situación“, dijo. Aunque, no aseguró la presencia de las otras influencers que habrían estado con Richarlison y Neymar.

Neymar, en el ojo de la tormenta a horas de jugar con Uruguay

A los citados comunicadores y medios, también se le sumó la información del periodista Leo Dias, que asegura que Neymar fue el organizador de esta fiesta en un condominio de lujo en Cuiabá donde sólo estaban de invitados algunos futbolistas, entre ellos Richarlison y Vinicius, además de mujeres. También aseguró que estuvo invitada la hermana de Ney, Rafaella.

Estos días serán todo un tormento para la selección de Brasil cuando debe jugar un partido importante por las Eliminatorias Sudamericanas ante la dura Uruguay de Marcelo Bielsa. Neymar estará en el ojo del huracán con todas estas especulaciones, rumores y acusaciones. Para calmar todo, deberá dar una buena actuación ante la Celeste.