Marcelo Bielsa asumió en la selección de Uruguay con el objetivo de renovar el plantel y clasificar al Mundial 2026 que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Por lo mismo el ‘Loco’ desde el primer día inició un proceso nuevo.

Pese a que declaró que Luis Suárez es ‘convocable’, al igual que con Edinson Cavani, hasta el día de hoy no ha sido reservado para los duelos de las Eliminatorias Conmebol. Mucho menos ha llegado notificación a Gremio para reservarlo. Ni mencionar de alguna comunicación con Bielsa, lo que no ha ocurrido.

Una medida contra uno de los históricos de la selección y que causa ruido por la falta de alternativas en ataque. Hasta el momento Darwin Núñez se ha hecho cargo del puesto, pero sigue faltando un acompañante de jerarquía.

Ante esto, Luis Suárez decidió pasar por alto la polémica: “No se comunicó conmigo, no nos tiene que dar explicaciones. Si me llaman voy a estar“, recalcó sobre el rosarino. Pero esto no significa que este lejos de la selección.

El rol de Luis Suárez

Ahora Luis Suárez cumple otro rol con el llamado a ser su reemplazante y que hasta ocupa su dorsal ‘9’. Incluso sigue su camino en el Liverpool con Jurgen Klopp a cargo.

Esto porque se le ha visto aconsejando y dando ánimo a Darwin Núñez. A través de redes sociales se ha mostrado como un hincha más respaldando a su sucesor. “Vamo arriba goleador! Tremendo esfuerzo, felicitaciones por el gol A seguir para adelante con todo”, expresó el jugador de Gremio tras la anotación del delantero en el empate ante Colombia.

A lo que Núñez respondió: “Muchas gracias por el apoyo ídolo!! Vamo arriba”. Un comentario que rápidamente se viralizó en redes. Primero porque Suárez se encuentra en España por estos días -para recibir la nacionalidad de dicho país- con varias diferencias de horario para ver el partido y también por el fuerte apego que ha mostrado Suárez con la ‘celeste’.

Es que más allá de la decisión de Bielsa, sigue estando vigente en Brasil. Aunque su etapa concluirá este 2023 ya que termina contrato con el ‘tricolor’. Por lo que aparecen opciones hasta de Inter Miami para ser compañero de Lionel Messi.

En tanto, sigue siendo de los más pedidos por los hinchas para retornar. Mientras Suárez ha mostrado por amor por la camiseta a tal punto, que este 13 de octubre recordó el primer gol que marcó en 2007 cuando se disputaban las clasificatorias al Mundial de Sudáfrica 2010.

“16 años de mi primer con la selección. Imposible olvidar ese día”, agregó Suárez en su Instagram. Esto lo acompañó junto con el video de su gol contra Bolivia y que terminó con el triunfo por 5-0. Luego en dicha competencia la ‘celeste’ terminó en la cuarta posición.