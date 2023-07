Con Marcelo Bielsa al frente del proyecto, la Selección Uruguaya encara un nuevo ciclo mundialista con ilusión recargada. El entrenador argentino será el encargado de llevar a la Celeste el Mundial de 2026, pero también de hacer un recambio generacional en el plantel.

En ese contexto, esta semana Bielsa dio su lista de convocados para la doble fecha de Eliminatorias de septiembre, ante Chile y Ecuador. Entre los citados, sorprendió que no estuvieran Luis Suárez ni Edinson Cavani sin explicaciones oficiales de por medio por parte del cuerpo técnico.

Quién sí salió a hablar del tema fue Jorge Giordano, el gerente deportivo de la AUF: “Sé que va a hablar con ellos, los va a escuchar y quiere ser escuchado, y luego va a tomar decisiones. Si me preguntás cuándo, esos tiempos los maneja Bielsa“.

LA RESPUESTA DE SUÁREZ A SU AUSENCIA EN LA CONVOCATORIA

En la semana en la que se cayó su pase inmediato a Inter Miami, Suárez aclaró su parte sobre el futuro en Uruguay: “Bielsa no se comunicó conmigo, no nos tiene que dar explicaciones. Si me llaman voy a estar“.

Y luego se extendió el delantero que militará en Gremio hasta fin de año: “El entrenador sabe que a los más experimentados no nos tiene que llamar. Si decide citarnos, ahí se habla. No tiene que ser una preocupación que no me haya llamado“.